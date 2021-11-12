Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... 'Eğlence haftası olsun'

Çocukların evlere kapandığı,uzaktan eğitim aldıkları bir buçuk yıllık dönemin ardından başlayan yüz yüze eğitim sürecinin ilk molası bu cuma günü veriliyor. Tüm eğitim kademelerinde 15-19 Kasım arasında ilk ara tatil yapılacak. 6 Eylül’de başlayan ve normalleşen yüz yüze eğitim sürecinde eğitimciler öğrencilerin akademik ve sosyal kayıplarına derman olmaya gayret etti. COVID-19 önlemleriyle geçen dönemin değerlendirmesini ve ilk ara tatili için neler yapılması gerektiğini uzmanlara sorduk.
EĞİTİMDEN KOPMAYIN
Bir haftalık ara tatilin çok önemli olduğuna dikkat çeken Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, yüz yüze eğitim dönemini şöyle değerlendirdi: “Bir buçuk yıl okuldan uzak kalan öğrenciler henüz okula uyum sürecini tamamlayamadılar. Ayrıca yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu iki aylık sürede öğretmenler öğrencilerin akademik kayıplarını daha net olarak gördüler ve gidermek için daha fazla çaba harcadılar. Bu sürede öğrenciler de kendi durumlarının farkına vardılar eksiklerini gidermek ve öğrenmek için daha fazla çalışmaları gerektiğini gördüler. Böyle bir süreçte bir hafta çok önemli bir süredir. Velilerimizin de desteği ile öğrencilerimizin bu süreyi bulundukları sınıf düzeyine göre günde bir saatten az olmamak üzere eğitimle bağlantılı olarak geçirmeleri gerekiyor.”
ARAŞTIRMA YAPIN
Yılmaz’ın, veli ve öğrencilere eğitim ile ilgili tavsiyeleri şöyle:
• Okulun tatil olmasını fırsat bilip pandemi kurallarına uymayı ihmal etmeyiniz, kalabalık ve kapalı yerlerden uzak durunuz.
• Her gün günün belirli bir süresini bugüne kadar işlenmiş olan konuların tekrarına ayırınız.
• Tekrarını yaptığınız konularla ilgili ders kitaplarınızdan, http://odsgm.meb.gov.tr/adresinde her sınıf düzeyine göre yayınlanan çalışma yaprakları, çalışma fasikülleri ve çalışma sorularından çözümler yapınız.
• Her gün belirli bir süreyi kitap okumaya ve okuduklarınızla ilgili araştırma yapmaya ayırınız.
• “Öğrenciler sahip çıkarsa herkes sahip çıkmak zorunda kalır” düşüncesiyle tüm veli ve öğrencilerimize “Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler” ile ilgili araştırma yapmalarını öneriyorum.
PANDEMİ ETKİSİ AZALIYOR
Cihan Yeşilyurt - Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü:“6 Eylül’de okullar açıldığında öğrencilerin gerek akademik gerekse sosyal olarak çok gerilediklerini gözlemledik. Yüz yüze eğitim ilk başladığında okula gitmek istemeyip hep evde kalmak isteyen, okula ya da kursa geldiklerinde kimseyle sohbet etmeyen, içe kapanık pek çok öğrenci ile karşılaştık. Daha hafta ortası olmadan çok yorulduklarını ifade ediyorlar ve bir şey yapmak istemiyorlardı. Yüz yüze eğitimin başladığı ilk ay maalesef bu problemlerle geçti. Çocukların bu çekingen halinden aileler de mutsuz. Bu çekingenliğin akademik başarısızlıktan geldiğini sananlar çok. Çocuğun sosyal ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu fark edemeyebiliyorlar. İkinci aydan itibaren öğrencilerde olumlu yönde gelişmeler gözlemledik. Akademik eksiklerini gidermek için çaba göstermeye başladılar, şimdi sosyal anlamda da daha iyi durumdalar. Arkadaşlarıyla kafeye gitmek, birlikte ders çalışmak gibi bazı etkinlikler yapıyorlar. Okulları ya da kursları sosyal etkinlik düzenlediğinde çok hoşlarına gidiyor ve katılım gösteriyorlar. Kısacası şu anda pandemi etkisinden çıkılıyor diyebiliriz.”