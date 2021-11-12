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Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... 'Eğlence haftası olsun'

#Yüz Yüze Eğitim#İlk Mola#Öğrenci
Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun
Zülal ATAGÜN

Bugün başlayan ilk ara tatil için uzmanlardan, hem öğrencilere hem de velilere tatil önerileri geldi: “Tatili arka arkaya aktivitelerle yorgunluk haftasına dönüştürmeyin. Eğlence haftası olsun. Birlikte film izleyin, tarihi ve kültürel yerleri gezin, parklarda spor yapın.”

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Çocukların evlere kapandığı,uzaktan eğitim aldıkları bir buçuk yıllık dönemin  ardından başlayan yüz yüze eğitim sürecinin ilk molası bu cuma günü veriliyor. Tüm eğitim kademelerinde 15-19  Kasım arasında ilk ara tatil yapılacak. 6 Eylül’de başlayan ve normalleşen yüz yüze eğitim sürecinde eğitimciler öğrencilerin akademik ve sosyal kayıplarına derman olmaya gayret etti.  COVID-19 önlemleriyle geçen dönemin değerlendirmesini ve ilk ara tatili için neler yapılması gerektiğini uzmanlara sorduk.

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

EĞİTİMDEN KOPMAYIN
Bir haftalık ara tatilin çok önemli olduğuna dikkat çeken Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, yüz yüze eğitim dönemini şöyle değerlendirdi: “Bir buçuk yıl okuldan uzak kalan öğrenciler henüz okula uyum sürecini tamamlayamadılar. Ayrıca yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu iki aylık sürede öğretmenler öğrencilerin akademik kayıplarını daha net olarak gördüler ve gidermek için daha fazla çaba harcadılar. Bu sürede öğrenciler de kendi durumlarının farkına vardılar eksiklerini gidermek ve öğrenmek için daha fazla çalışmaları gerektiğini gördüler. Böyle bir süreçte bir hafta çok önemli bir süredir. Velilerimizin de desteği ile öğrencilerimizin bu süreyi bulundukları sınıf düzeyine göre günde bir saatten az olmamak üzere eğitimle bağlantılı olarak geçirmeleri gerekiyor.” 

ARAŞTIRMA YAPIN
Yılmaz’ın, veli ve öğrencilere eğitim ile ilgili tavsiyeleri şöyle:
• Okulun tatil olmasını fırsat bilip pandemi kurallarına uymayı ihmal etmeyiniz, kalabalık ve kapalı yerlerden uzak durunuz.
• Her gün günün belirli bir süresini bugüne kadar işlenmiş olan konuların tekrarına ayırınız.
• Tekrarını yaptığınız konularla ilgili ders kitaplarınızdan, http://odsgm.meb.gov.tr/adresinde her sınıf düzeyine göre yayınlanan çalışma yaprakları, çalışma fasikülleri ve çalışma sorularından çözümler yapınız. 
• Her gün belirli bir süreyi kitap okumaya ve okuduklarınızla ilgili araştırma yapmaya ayırınız. 
• “Öğrenciler sahip çıkarsa herkes sahip çıkmak zorunda kalır” düşüncesiyle tüm veli ve öğrencilerimize “Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler” ile ilgili araştırma yapmalarını öneriyorum.

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Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun
BAŞARISIZLIK  VARSA VELİLER KENDİSİNİ İNCELEMELİ
Yüz yüze eğitimin herkes için faydalı olduğunu ve öğrencilerin kayıplarını kapatmak üzere olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asuman Yüksel ise öğrenci başarılarının değerlendirilmesi açısından velileri şöyle uyarıyor: “Tatile çıkmadan evvel bir değerlendirme yapılacaktır. Veliler bunu dört gözle bekliyorlar. Akdemik başarı çok önemli olsa da, bir ders zayıf olabilir ya da başarısız bir sonuçla karşılaşabilirler. Öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken nokta çocuğa her koşulda değerli olduğunu hissettirmek. Bunu sadece sözle değil davranışlarla gösterebilmek önemli. Her çocuk farklıdır eğer başarısızlık varsa ceza yerine nedenleri araştırılmalı. Olumsuzluk mevcutsa veliler kendi iletişimlerine ve davranışlarına da bakmalılar.”

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Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

TATİLİ YORGUNLUK HAFTASINA DÖNÜŞTÜRMEYİN, EĞLENİN
“Tatil haftasını doğal akışı içinde planlı ama esnek bir şekilde yaşamak önemlidir” diyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, ISATT Uluslararası Öğretmen Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu da tatilde yapılabilecekleri şöyle sıraladı:
- Bu hafta çocuklarınızın dinlenme, eğlenme zamanıdır. Öğrenme deneyimlerinin de oyun ile desteklenmesi gerektiğini unutmayın. 
- Bununla bilirlikte, arka arkaya planlanmış aktiviteler ve değiştirilmez programlar sizlerde ve özellikle çocuklarınız üzerinde baskı yaratabilir. Tatil haftasını “yorgunluk haftasına” dönüştürmeyin.
- Aile için ortak yapılacak etkinliklerle birlikte, bireysel ve arkadaşlarla yapılacak aktiviteler de planlanmalı.
- Yaşadığınız şehri keşfetmenizi sağlayan sanat, kültür ve tarih yolculukları eğlenceli aktivitelerle desteklenmeli. Öğrenciler için yaşadıkları şehri öğrenmek, her boyutuyla incelemek en önemli öğrenme deneyimi olacaktır. Bol bol fotoğraf çekin, anı biriktirin. Gördüğünüz bir yapı üzerine konuşun, araştırın ve paylaşın. 
- Fiziksel aktivite ve hareketlilik her zaman merkezde olmalı. Teknoloji kullanım süreleri sınırlandırılmadır. 
- Park ve bahçelerde fiziksel aktivite ve hareketlilik sağlanırken, mahallenizde yakın mekanlarda çeşitli etkinlikler olduğunu unutmayın. 
- “Yemek Atölye”lerine katılın. Evinizde çocuklara özgü “Tatil menüsü” hazırlayabilir, birlikte yemek pişirebilirsiniz.
- Aile sinema günü ister sinemada ister evinizde haftanızı renklendirecektir. - Çalışan anneler çalışma tempolarında esneklik sağlayıcı çözümler yaratırlarken, arkadaş, aile ve komşularından alacakları destek ile programlarını gerçekleştirme yoluna gidebilirler. Çocuklarınızın sizinle birlikte ofisinizde zaman geçirdikleri zamanları da olabilir. Bu deneyimin onlar için  önemli olabileceğini unutmayın. Her anın tadını çıkararak derinlikli yaşanmasına imkan verin.

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PANDEMİ ETKİSİ AZALIYOR
Cihan Yeşilyurt - Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü:“6 Eylül’de okullar açıldığında öğrencilerin gerek akademik gerekse sosyal olarak çok gerilediklerini gözlemledik. Yüz yüze eğitim ilk başladığında okula gitmek istemeyip hep evde kalmak isteyen, okula ya da kursa geldiklerinde kimseyle sohbet etmeyen, içe kapanık pek çok öğrenci ile karşılaştık. Daha hafta ortası olmadan çok yorulduklarını ifade ediyorlar ve bir şey yapmak istemiyorlardı. Yüz yüze eğitimin başladığı ilk ay maalesef bu problemlerle geçti. Çocukların bu çekingen halinden aileler de mutsuz. Bu çekingenliğin akademik başarısızlıktan geldiğini sananlar çok. Çocuğun sosyal ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu fark edemeyebiliyorlar. İkinci aydan itibaren öğrencilerde olumlu yönde gelişmeler gözlemledik. Akademik eksiklerini gidermek için çaba göstermeye başladılar, şimdi sosyal anlamda da daha iyi durumdalar. Arkadaşlarıyla kafeye gitmek, birlikte ders çalışmak gibi bazı etkinlikler yapıyorlar. Okulları ya da kursları sosyal etkinlik düzenlediğinde çok hoşlarına gidiyor ve katılım gösteriyorlar. Kısacası şu anda pandemi etkisinden çıkılıyor diyebiliriz.”

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#Yüz Yüze Eğitim#İlk Mola#Öğrenci

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