Haberin Devamı

Koronavirüs vakalarının yeniden artması yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğini de merak konusu haline getirdi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili olarak şunları söyledi:

“Eğitim her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürüyor. Salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda dünyanın mutabık kaldığını görüyoruz.

Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz eğitim öğretimlerini en güzel şekilde yürüterek kendilerine ailelerine ve ülkelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir. Bunun yanında hükümetlerimiz dönemlerinde sayılarını 500 binlerden 1,2 milyonlara ulaştırdığımız öğretmenlerimizi de desteklemeyi de sürdürüyoruz. Bilhassa öğretmenlerimizin mesleki gelişmesine önem veriyoruz.

Haberin Devamı

ÖĞRETMEN BAŞINA 93,4 SAATLİK EĞİTİM

Geçtiğimiz yıl Bakanlığımızın düzenlediği eğitimlere bir önceki yıla göre yüzde 134’lük artışla 2 milyon 773 bin öğretmenimiz katıldı. Öğretmen başına 93,4 saatlik eğitimle son 5 yılın en yüksek seviyesini yakaladık. 2022 yılında bu oranı çok daha artıracağız. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ülkemizde kütüphanesiz okul bırakmadık. Buralardaki kitap sayısını da 2022 sonuna kadar 100 milyona çıkarmayı planlıyoruz.

MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ SAYISINI 1 MİLYONA ÇIKARACAĞIZ

Uzun yıllardan beri dillendirilen bir özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanun’uyla ilgili hazırlık 2021’in yılında Meclis’e teslim edildi. Bu kanun çıktığında Türkiye eğitim öğretim tarihinde çok büyük bir adımı da atmış olacağız. Aralık ayının son haftasında Meclis’imizde 3008 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda 2 önemli değişiklik yapıldı. Buna göre Mesleki Eğitim Merkezleri’nde devam eden öğrencilerin her ay aldıkları ücretin 3’te 1’i kadar ücreti artık biz ödeyeceğiz. Üçüncü yılın sonunda kalfaların aldığı ücreti de iyileştirerek asgari ücretin ücretin 3’te 1’i yarısı kadar ücret alabilmeyi sağladık. Bu düzenlemeler öğrenci sayılarına da hemen yansıdı. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayımız 159 binden 235 bine yükseldi. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmak.”

Haberin Devamı

İŞLETMELERE 100 BİN TL DESTEK

Erdoğan teşvik desteğini ise “Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup Meslek Lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu programla 75 bin yeni istihdam” açıklamasıyla duyurdu.