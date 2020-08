Yüz yüze eğitimde ilk deneme miniklere

Okulöncesi kurumlara haziran ayından itibaren yüz yüze eğitim için izin verilmişti. Ancak öğrenci azlığı nedeniyle birçok kurum kapalıydı. İşte o kurumlar artık okulöncesi minikler için eğitim sürecini başlatıyor. Dün yüz yüze eğitime başlayan Bakırköy Bahçeşehir Koleji’nin anaokulu ile hazirandan bu yana eğitimini sürdüren Atölye Flora Çocuk Evi’ni ziyaret ettik. Önümüzdeki günlerde diğer zincir eğitim öğretim kurumları ile pek çok butik okulun da okulöncesi bölümlerini açması bekleniyor.

AÇIK HAVADA DERS

Bakırköy Bahçeşehir Koleji’nde sınıflardaki öğrenci sayısı azaltıldı, açıkhava sınıfları oluşturuldu. Dersler genellikle açık havada işleniyor. Açık hava sınıfındaki oturma düzeni de sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılıyor. Okul içine veliler alınmıyor. Ancak okula alışmakta güçlük çeken miniklerin ebeveynlerinin belirli bölgeye kadar bahçeye girmesine izin veriliyor.

HİJYEN KORİDORU

Çocuklar okula geldiklerinde maskelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor, ardından el dezenfektanlarını kullanmaları sağlanıyor. Okula sosyal mesafeye uygun sıra halinde ‘hijyen koridoru’ndan geçerek giriyorlar. Öğrenciler, hava bozduğunda kapalı alanlardaki sınıflara yönlendirilecekler. Kapalı sınıflarda metrekare hesabında göre en fazla 7 öğrenci alacak şekilde tasarlanmış.

Okul müdürü Nihal Mazanoğlu, şu bilgileri veriyor: “Okulda en üst tedbirlerle çocuklara güvenli bir ortam sağlama çabası içinde olduk.

Personel, öğretmen ve ailelere yönelik olarak okulda yeni hayat akışının nasıl devam edeceğiyle ilgili özel çalışmalar yaptık. Pedagojik yaş aralığına göre çocuklara maske, mesafe, dokunmama, el yıkama algısını öğretiyoruz. Velileri sosyoduygusal anlamda bilgilendiriyoruz.”

HER ÖĞRENCİ KENDİ MASASINDA

Bakırköy Bahçeşehir Koleji’nde her öğrenci kendisi için ayrılan masalara oturuyor. Yemeği görevliler masalara getiriyor. Öğrenciler her gün aynı masa ve sandalyeyi kullanıyor.

‘ÇOK SIKI DENETİMDEN GEÇİYORUZ’

Haziran ayından bu yana yüz yüze eğitim verdiklerini belirten Atölye Flora Çocuk Evi ve Flora Anaokulu kurucusu Sinem Akkuş, kurumların ciddi denetimlerden geçtiğini belirtiyor. Sinem Akkuş, öğrenci sayısının hazirana göre arttığına dikkat çekerek şunları söylüyor: “Gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gerekse Milli Eğitim Bakanlığı periyodik olarak ciddi teftişler yapıyor. Artık çocuklar da okuldaki yeni normale alıştı. Maskelerini takıyorlar. Sosyal mesafelerine uyuyorlar. Çocuk sayımız arttığı takdirde diğer anaokulunu da açacağız. Mesafe kuralına uygun olması açısından geçen seneki kadar öğrenci kabul edemeyeceğiz. Örneğin anaokulumuzda altı grup varken bu sene üç grup açıyoruz. Sınıflarımız 12 kişilikken daha az sayıda öğrenci kabul edeceğiz.”