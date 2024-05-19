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19 MayÄ±s AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± kapsamÄ±nda 81 ilde tÃ¶renler, gÃ¶steriler ve spor aktiviteleri dÃ¼zenleniyor. Ä°ÅŸte yurtta 19 MayÄ±s coÅŸkusu:

SAMSUNâ€™DAN GEMÄ°LER GEÃ‡TÄ°

Samsunâ€™da bayram kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen gemi tÃ¶ren geÃ§iÅŸi binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan ilgiyle takip edildi. AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Samsunâ€™a ayak bastÄ±ÄŸÄ± TÃ¼tÃ¼n Ä°skelesi Ã¶nÃ¼nden kolluk birimleri ve kamu kurumlarÄ±na ait gemi, bot, balÄ±kÃ§Ä± ve yelkenli teknelerin geÃ§iÅŸi bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±. Denizci askerler ve vatandaÅŸlarÄ±n halkÄ± selamladÄ±ÄŸÄ± tÃ¶ren geÃ§iÅŸi, gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len oluÅŸturdu.

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Ã–ÄžRETMENLER 19 KÄ°LOMETRE YÃœRÃœDÃœ

Bayburt Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Arama ve Kurtarma Birimi, 19 MayÄ±s AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde Kop DaÄŸÄ±â€™nda doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ã–ÄŸretmenler, â€˜19 MayÄ±sâ€™ta 19 Kilometre YÃ¼rÃ¼yorumâ€™ sloganÄ±yla Kop DaÄŸÄ±â€™nÄ±n zirvesinde bir araya geldi. Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶neticileri, AKUB ekibi ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte katÄ±lÄ±mcÄ±lar, bir taraftan 19 MayÄ±s ruhunu yaÅŸarken, bir taraftan da sporun ve doÄŸanÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±.

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105 METRELÄ°K TÃœRK BAYRAÄžI

Boluâ€™daki kutlamalarda 105 metre uzunluÄŸunda TÃ¼rk bayraÄŸÄ±, Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan taÅŸÄ±ndÄ±. Bolu Geleneksel AtlÄ± OkÃ§uluk takÄ±mÄ±, genÃ§lik yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne atlarÄ±yla katÄ±ldÄ±. Volkan Albayrak, geleneksel TÃ¼rk okÃ§usu kÄ±yafetleri giyerek, atÄ±n Ã¼zerinde dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

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BALIKÃ‡ILAR TEKNELERÄ°YLE KORTEJ YAPTI

Antalyaâ€™da BalÄ±kÃ§Ä± BarÄ±naÄŸÄ±â€™ndan hareket eden 150â€™ye yakÄ±n tekne, milli mÃ¼cadele ve kurtuluÅŸun adÄ±mÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BandÄ±rma Vapuruâ€™na ithafen kortej yaptÄ±. BalÄ±kÃ§Ä±lar, TÃ¼rk bayraklarÄ±yla donattÄ±ÄŸÄ± tekneleriyle denizde kortej yaparken; sahil gÃ¼venlik ve polis helikopterleri de havadan onlara eÅŸlik etti.

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YUNUS POLÄ°SLER ZEYBEK OYNADI

DiyarbakÄ±râ€™da dÃ¼zenlenen etkinliklerde ise yunus polislerinin zeybek gÃ¶sterisi bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. Etkinlikte sÄ±rasÄ±yla halk oyunlarÄ±, karate kata, jimnastik, wushu, erbane bendir, modern dans ve horon gÃ¶sterileri de dÃ¼zenlendi.

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â€˜NEFESâ€™TEN 19 MAYIS GÃ–STERÄ°SÄ°

NevÅŸehirâ€™deki 19 MayÄ±s kutlamalarÄ±nda Jandarma At ve KÃ¶pek EÄŸitim Merkeziâ€™nin (JAKEM) eÄŸitimli kÃ¶peÄŸi â€˜Nefesâ€™in gÃ¶sterisi, ilgiyle takip edildi. TÃ¶ren alanÄ±nda, â€˜Nefesâ€™ tarafÄ±ndan ileri itaat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, eÄŸitmeni ile kalp masajÄ±, matematik hesabÄ±, Ã¶lÃ¼ taklidi, mekik ve ÅŸÄ±nav Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sergilendi. Daha sonra JAKEM, at birlikleri tÃ¶ren geÃ§idi yaptÄ±.

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GÃ–KYÃœZÃœNE 105 BALON

Denizliâ€™de milli mÃ¼cadelenin 105â€™inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne 105 balon bÄ±rakÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca tÃ¶rende ÅŸiirler okundu, Ã§eÅŸitli branÅŸlardan sporcular gÃ¶steriler yaptÄ±. TÃ¶ren sonunda Ã§eÅŸitli spor dallarÄ±nda dereceye giren Ã¶ÄŸrencilere Ã¶dÃ¼lleri verildi.

GENÃ‡ SPORCULARDAN KANO VE RAFTÄ°NG

Artvinâ€™de TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek barajÄ± Yusufeli'de, genÃ§ sporcular baraj kÄ±yÄ±sÄ±nda TÃ¼rk bayraÄŸÄ± aÃ§arak kano ve rafting etkinliÄŸi dÃ¼zenledi.