19 Mayıs İstanbul’da coşkuyla kutlandı

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İstanbul’da kutlamalar önce İstanbul Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakma töreniyle başladı. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cemal Reşit Bey Konser Salonu’nda düzenlenen programla devam etti.

GELECEĞİN ŞAMPİYONLARINI YETİŞTİRECEĞİZ

Gençleri ilim, irfan, sanat ve sporla yetiştirmeye devam edeceklerini belirten İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ise törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Geleceğin olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarını yetiştirmek istiyoruz. Aynı zamanda gelecekte sporcu avukat, sporcu doktor, sporcu mühendis ve sporcu öğretmenleri görmeyi hedefliyoruz. Bu minvalde ayakları üstünde dimdik duran, her türlü problemle baş etmesini bilen ve her türlü engeli kararlılıkla aşan, sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü yüreklerinde çoğaltan bir nesli geleceğe hazırlıyoruz. Bu çabayla yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

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KARA FATMA’DAN ŞERİFE BACI’YA

Törende TRT İstanbul İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 19 Mayıs tarihi konulu belgeselin yayınlanmasının ardından, İstanbul’daki gençlik merkezlerince hazırlanan ‘Kahramanlar Destanı’ gösterisi sahnelendi. Gösteride gençler, Antepli Şahin Bey’den, Nezahat Onbaşı’ya, Kara Fatma’dan Şerife Bacı’ya pek çok milli mücadele kahramanına yeniden can verdi. Seyircilerin arasından hikayelerini anlatmaya başlayarak sahneye doğru ilerleyen kahramanlar, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Daha sonra törende gençlerin birçok farklı yöreye ait sergiledikleri halk oyunları gösterileri de bayram coşkusunu katladı.

SPORCULAR SAHNEDE

Tören, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen ‘Samsun’dan Kurtuluş’a’ temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Ardından İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün her yaştan genç sporcusu sahnede yerini aldı. Sporcular önce sahnede farklı alanlardan birçok spor sergiledi, ardından minik basketbol oyuncuları müzik eşliğinde toplarını sektirerek izleyenlere renkli anlar yaşattı. Daha sonra eskrim sporcuları sahnede mini bir gösteri yaptı. Onları karate, voleybol, basketbol, futbol, tenis gibi birçok farklı alandan sporcu takip etti. Her bir genç sahnede müzik eşliğinde yaptıkları sporla göz doldurdu.