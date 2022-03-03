Yunan medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Yunan uygarlığı tarihi ve önemli eserleri

Haberin Devamı

Yunan medeniyetinde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu kentler şu şekilde sıralanabilir: 1- Atina 2- Knossos 3- Argos 4- Megera 5- Patra 6- Dime 7- Elis 8- Mesina

Yunan Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

Grek Medeniyeti adıyla da bilinen Yunan medeniyeti, Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Balkanlar olarak adlandırılan bölgede kurulmuştur. Yunan Medeniyetinin Asya ile Avrupa arasındaki bölgede kurulmuş olması, hem Doğu hem de Batı medeniyetleriyle etkileşim içinde olmasını sağlamıştır.

Yunan Medeniyetinin Özellikleri Nelerdir?

1- Yunan medeniyetinin kurulduğu topraklar tarıma elverişli değildi. Bu nedenle Antik Yunan döneminde halkın temel geçim kaynağı balıkçılık ve ticaret olmuştur.

2- Yunan Medeniyeti en geniş sınırlarına İskender döneminde ulaşmıştır.

Haberin Devamı

3- Antik Yunanistan'ın yetiştirdiği en önemli bilim insanlarının başında Hipokrat gelir. M.Ö 460 yılında İstanköy'de doğan Hipokrat, tıp dışında felsefe ve etik gibi konularda da eserler kaleme almıştır.

4- Yunan medeniyetinde en fazla gelişen sanat dallarından biri tiyatrodur. Bu dönemde trajedi türünde birçok eser kaleme alınmıştır. Üç birlik kuralının geçerli olduğu bu oyunlarda mitolojik varlıklar, tanrılar ve insanlar ana karakterleri oluştururdu . Bir günde ve aynı mekanda geçen oyunlar koronun söylediği bir şarkı ile başlardı.

5- Eurupides ve Sofokles Yunan medeniyetinin en önemli tiyatro yazarları arasında yer alır. Eurupides yaklaşık 60 oyun yazmış, ancak bu oyunlardan sadece 12 tanesi günümüze kadar ulaşmıştır.

6- Yunan tiyatrosunda fedakarlık ve bilgelik gibi erdemler övülmüştür.

7- Yunan mitolojisi, çok tanrılı bir dinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu inanışa göre kainat, sonsuz güce sahip olan Zeus tarafından yaratılmıştır. Diğer en güçlü tanrı ve tanrıçalar ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Athena (Sanat Tanrısı) 2- Posseidon (Deniz Tanrısı) 3- Hera (Evlilik Tanrıçası) 4- Hades (Yeraltı Tanrısı 5- Kronos (Zaman Tanrısı)

8- Dönemin en ünlü filozoflarından biri olan Sokrates, Yunan mitolojisindeki Tanrıların, insani özelliklere sahip olduğunu, bu nedenle gerçeği yansıtmadığını ifade etmiştir. Bunun üzerine kurulan mahkemede yargılanan Sokrates, ''tanrıları reddettiği gerekçesiyle'' idama mahkum edilmiştir.

Haberin Devamı

9- Antik Yunan döneminde spora büyük önem verilmiş, eğitim kurumlarında öğrencilere jimnastik dersi verilmiştir. İlk Olimpiyatlar ise Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılmıştır.

10- Yunan medeniyeti Batı felsefesinin doğduğu ve geliştiği yer olarak tanımlanır. Antik Yunan medeniyetinde ortaya çıkan felsefi akımlardan en önemlileri şunlardır:

- Epistemoloji (Bilgi Felsefesi)

- Ontoloki (Varlık Felsefesi)

- Plantonizm

- Mantıksal Atomculuk

- Epikürcülük

- Hedonizm (Hazcılık Felsefesi)

11- Yunan medeniyetinde tiyatro ve felsefe dışında şiir ve retorik sanatı da fazlasıyla gelişmiştir.

Yunan Uygarlığı Tarihi ve Önemli Eserleri

1- Platon: Sokrates'in Savunması, Devlet, Gorgias, Dostluk, Şölen, Kleitophon ya da Felsefeye Davet, Lakhes

Haberin Devamı

2- Sophokles - Philoktetes, Antigone, Trakhisli Kadınlar, Aias, Elektra Eu

3- Aristoteles - Metafizik, Poetika, Eğitim Üzerine, Sınıflandırma, Ruh Üzerine

4- Euripides - Metea, Orestes, Kyklops, İphigenea Tauris'te

5- Aiskhylos - Zincire Vurulmuş Prometheus

6- Homeros - Odysseia, İlyada

7- Demokritos - Atomcu Felsefe Fragmanları

8- Heraklitos - Sanat ve Şiir Üzerine Fragmanlar