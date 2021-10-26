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Yükseköğretimde yeni hedefler

#Resmi Gazete#YÖK#Uluslararasılaşma Strateji Belgesi
Yükseköğretimde yeni hedefler

Resmi Gazete'de yayımlanan ‘2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın ‘eğitim’ başlığı altında yükseköğretim sistemindeki yeni hedeflere yer verildi.

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2023 yılında Türkiye’den 2 üniversitenin dünyanın en iyi ilk yüz üniversitesi arasına girmesi ve meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması öngörülüyor. Yükseköğretimdeki hedeflerin tamamı şöyle:

BARAJ PUANINDA YENİ HEDEF
Mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı uygulaması genişletilecek. Hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek. YÖK bünyesinde üniversitelerin verilerini düzenli olarak takip eden, raporlayan ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşan mevcut izleme ve değerlendirme sistemine ilişkin tanımlanan kriterler iyileştirilecek, veri bütünlüğü sağlanacak.

DOKTORA MEZUNU SAYISI ARTIRILACAK
Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 itibarıyla en az 2 üniversitenin ilk 100'e ve en az 5 üniversitenin de ilk 500'e girmesi ve doktora mezun sayısının yıllık ortalama 15 bine çıkarılması hedefleniyor. Araştırma üniversiteleri öncelikli olmak üzere, belirlenen hedefe ulaşma potansiyeli olan üniversiteler için nesnel ölçütlere dayalı olarak performans kriterleri belirlenecek.

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KONTENJANLAR BELİRLENİRKEN ARZ-TALEP DENGESİNE BAKILACAK
Yükseköğretim kurumlarının kontenjanları, sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitelerin kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki programların asgari doluluk oranları dikkate alınarak belirlenecek.

ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANACAK
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi (2023-2027) çalışmalarına devam edilecek. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacak.

Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacak, yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrencilere yönelik barınma imkanları geliştirilecek ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasite artırılacak.

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#Resmi Gazete#YÖK#Uluslararasılaşma Strateji Belgesi

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