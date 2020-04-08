Yükseköğretimde yeni düzenlemeler teklifi TBMM'de

AK Parti milletvekilleri, yılda iki kez yapılabilen doçentlik sınavı sayısının arttırılabilmesi, vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının mali haklarının devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenmesi, üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği verilebilmesi, Ankara Bilim Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi. Teklifin, 28 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Özellikle vakıf üniversiteleri ve yükseköğretim ile bazı alanları düzenleme konusunda, ilgili kurumlara yetki vermeyi planladığımız bir düzenleme olacak" dedi.

Doçentlik sınavının yılda iki kez yapılabildiğini hatırlatan Muş, "Burada yetki, Üniversitelerarası Kurul'a verilmek suretiyle bunu, ihtiyaca göre ikiden fazla yapma imkânı getiriyoruz. Bunun planlaması yapılacak ve doçentlik sınavı noktasında, talebe göre sınav tarihleri ve yılda kaç kez yapılacağı, yılbaşında planlanmış olacak. Dolayısıyla ikiden fazla doçentlik sınavı açma imkânı getiriyoruz" diye konuştu.

ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERE FİNANSMAN DESTEĞİ

Üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine, finansman desteği sağlama imkânı getirileceğini belirten Muş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada üniversitelere, projelerine yüzde 35 oranında kendileri destek verip geri kalanı da ulusal ya da uluslararası kurumlardan finanse etme imkanını sağlamış olacağız. Düzenlemeyle, vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının özlük hakları, devlet üniversitelerinde çalışan muadilleriyle aynı olacak. Örneğin bir araştırma görevlisi, devlet üniversitesinde hangi özlük haklarına sahipse vakıf üniversitesinde de devlet üniversitesindeki haklarından az olmayacak şekilde bir düzenleme imkânı getirmiş olacağız. Asgari olanı belirliyoruz, üstü vakıf üniversitelerine kalmış vaziyette. Vakıf üniversitelerine, lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora programlarında, her bir alan için aldıkları öğrencinin yüzde 15'i kadar burslu öğrenci alma zorunluluğu getirilecek. Diyelim, bir vakıf üniversitesinin tıp fakültesi var; 100 öğrenci alıyorsa 15 öğrenci de burslu almak durumunda kalacak.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ, ÖĞRENCİ GELİRLERİNİN YILLIK YÜZDE 2'SİNİ, AÇACAKLARI HESAPTA BLOKE EDECEK

Devlet yükseköğretim kurumlarında yalnızca Ar-Ge projelerinde çalışan doktoralı araştırma görevlileri, araştırmacıların özlük haklarında bazı iyileştirmelere gidilecek. Araştırma görevlisi kadrosunda olup tezini tamamlayan araştırma görevlilerine, bu kadrolarında altı ay daha kalma hakkı getireceğiz. Doktora ya da başka alanlara müracaat etme süresinde, bu kadrolarından mahrum kalmasınlar. Bu imkânı getirmiş olacağız. Vakıf üniversitelerinin elde ettikleri toplam öğrenci gelirlerinin yıllık yüzde 2'sini, bir kamu bankasına açacakları hesapta bloke etme zorunluluğu getireceğiz. Yarın, öbür gün mali anlamda üniversitede oluşabilecek aksaklıklarda bu fon kullanılabilsin istiyoruz.

2 YENİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULACAK

Teklifle, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesi kurulacak. Gelişen şartlara göre yükseköğrenimle ilgili düzenleme yapma ihtiyacı hissettik. Türkiye'de son dönemde vakıf üniversitelerinin sayısında ciddi artış oldu. Bunlar kalite olarak da belli noktaya kadar gidiyor. Bu yaptığımız düzenlemelerle vakıf üniversitelerine tanınan bazı imkânlar var fakat bunların yanında getirdiğimiz başka, onların da yapması gereken kurallar var. Mesela vakıf üniversiteleri belli vergi muafiyetlerine sahip kuruluşlar. Devletin bunu yapmasının arkasındaki sebep, bu kurumların gelişmesi, güçlenmesi, bilimsel ve teknolojik olarak ülkenin gelişmesine katkı sunmasını temin etmek. Bunu düşünerek yola çıktık. Burada bir vakıf üniversitesi, 100 öğrenci alıyorsa, düzenlemeyle en az 15, yüzde 100 burslu öğrenci alma zorunluluğu getiriyoruz. Çünkü çok başarılı öğrencilerimiz var. Bunlar hem öngörülebilir hem de yasayla garanti altına alınmış olacak. Bu başarılı öğrencilerin de iyi vakıf üniversitelerinde okuyabilmesine imkân sağlamış olacağız."