Yüksek mahkemeler nelerdir ve hangileridir? Yüksek mahkemelerin başkanları, özellikleri ve görevleri

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Mahkemeler kendi aralarında dallara ayrılmaktadır. Her mahkeme yetki alanı dahilinde kararlar vermektedir. Ayrıca yüksek mahkemelerin özellikleri açık bir şekilde belirtilmiştir. Bundan dolayı karışıklık çıkmaması sağlanmıştır. Zaten yargı sistemi her zaman için merak konusu olmuştur. Yargı sistemini merak eden kişiler çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar. Böylelikle yüksek mahkemelerin görevleri hakkında detaylı bir bilgi edinme şansı bulunmaktadır.

Yüksek Mahkemeler Nelerdir ve Hangileridir?

Yüksek Mahkemelerin sayısı toplamda 4 tanedir. Daha önce bu sayının daha fazla olduğu bilinmektedir. Ancak yakın yıllarda çıkarılan bir yasa ile 4 adet yüksek mahkeme kalmıştır. Bu yüksek mahkemelerin kendilerine has özellikleri vardır.

Uyuşmazlık Mahkemesi

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Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Yukarıda yer alan mahkemeler yüksek mahkemelerdir. Daha öncesinde Askeri Yüksek İdari Mahkemesi ve Askeri Yargıtay bulunmaktaydı. Bundan dolayı yüksek mahkemelerin sayısı 6 adetti. Ancak 2017 yılında bir yasa çıkarıldı ve yüksek mahkeme sayısı 4'e indirildi. Bazı kişiler Sayıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu'nuda yüksek mahkeme sanmaktadırlar. Ancak bu kurumlar yüksek mahkeme değillerdir.

Yüksek Mahkemelerin Başkanları, Özellikleri ve Görevleri

Hizmet vermeye devam eden 4 adet yüksek mahkeme bulunmaktadır. Bu yüksek mahkemeler çeşitli özeliklere sahiptir. Ayrıca bu mahkemeler görevleri bakımından da ayrılmaktadır.

Uyuşmazlık Mahkemesi

- Bireylerin askıda kalmış olan hak arama özgürlüklerini uyuşmazlık mahkemesi çözüme kavuşturur,

- Hukuken verilmiş olan bir kesin hüküm olduğu zaman haklı olunduğunda bu hükmü kaldırmak.

Uyuşmazlık mahkemesinde bir başkan, altı asıl üye ve altı yedek üye bulunmaktadır. Başkan seçilecek kişi ise Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilmektedir.

Anayasa Mahkemesi

- Anayasa değişikliklerini inceler ve aynı zamanda denetler,

- Bireysel olarak yapılan başvurulara bakarak karara bağlar,

- Yüce Divan görevini üstlenerek üst düzey devlet görevlilerini yargılar.

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- Siyasi partiler kapatılacağı zaman bu talebi karara bağlar.

Anayasa Mahkemesi başkanı üyeler arasından seçilmektedir. Üyelik işlemi gizli oy olarak yapılır. Seçilen başkan 4 yıl görev yapmaktadır. Daha sonra ise yeniden seçilme şansı bulunmaktadır.

Yargıtay

- Mahkemelerin verdiği kararları inceledikten sonra bu dosyaları karara bağlar,

- Temyiz araştırması yapar,

- Yasal olarak alınan kararları eşit şekilde uygular,

- Üst düzey olarak görev yapan memurların soruşturmasını yürütür,

- Hukuka aykırı bir durum olduğu zaman bu durumu düzeltme görevi vardır.

Yargıtay başkanlığı için seçilecek kişilerin birinci sınıfa ayrılmış olan hakimler olması gerekmektedir. Gizli oy usulü ile yapılan seçimlerde oy çokluğu olan kişi başkan seçilmektedir. Yargıtay'ın üyelerini ise Hakim ve Savcılar Kurulu seçer.

Danıştay

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- İdari yargı alanında bulunan en üst mahkemedir,

- Temyiz incelemesi yapar,

- Birçok konu hakkında diğer devlet kurumlarına görüş bildirir,

- Bazı davaların çözülmesi için ilk derece mahkemesi olarak görev yapmaktadır.

Danıştay başkanı seçilmek için Danıştay üyeleri arasında yer almak gerekmektedir. Bunun için öncelikle Danıştay üyelerinin seçimi yapılır. Danıştay üyelerinin 1/4 'nü Cumhur Başkanı seçmektedir. Üyelerin 3/4 'ü ise Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından seçilmektedir. Daha sonra ise Danıştay başkanı seçimi yapılmaktadır. Danıştay üyeleri kendi aralarında bir başkan seçerler. Bu kişi Danıştay başkanı olarak görev yapmaya başlar.