Yozgat lise taban puanları 2021! Yozgat LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Yozgat'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Yozgat'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 428,0639 3,81 0,04 YOZGAT / MERKEZ / Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 405,3313 6,96 3,82 YOZGAT / SORGUN / Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 391,474 9,44 0,31 YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 382,3454 11,34 6,97 YOZGAT / YERKÖY / Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 373,4347 13,4 4,98 YOZGAT / AKDAĞMADENİ / Kazım Karabekir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 366,1945 15,2 2,23 YOZGAT / MERKEZ / Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 361,1245 16,52 5,49 YOZGAT / ÇEKEREK / Osman Durmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 355,094 18,18 3,97

YOZGAT / MERKEZ / Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 317,1887 30,42 6,3 YOZGAT / YERKÖY / Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 308,1552 33,87 9,03 YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 290,1849 41,48 11,01 YOZGAT / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 281,5071 45,58 20,25 YOZGAT / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 256,4705 59,26 35,77





