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Eğitim
Haber Giriş: 13.06.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Yozgat lise taban puanları 2021! Yozgat LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Yozgat lise taban puanları 2021! Yozgat LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Yozgat'ta sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Yozgat LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Yozgat'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Yozgat'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150428,06393,810,04
YOZGAT / MERKEZ / Erdoğan Akdağ Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150405,33136,963,82
YOZGAT / SORGUN / Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120391,4749,440,31
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60382,345411,346,97
YOZGAT / YERKÖY / Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120373,434713,44,98
YOZGAT / AKDAĞMADENİ / Kazım Karabekir Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120366,194515,22,23
YOZGAT / MERKEZ / Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170361,124516,525,49
YOZGAT / ÇEKEREK / Osman Durmaz Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120355,09418,183,97

 

YOZGAT / MERKEZ / Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120317,188730,426,3
YOZGAT / YERKÖY / Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30308,155233,879,03
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120290,184941,4811,01
YOZGAT / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30281,507145,5820,25
YOZGAT / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30256,470559,2635,77



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