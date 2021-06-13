Yozgat lise taban puanları 2021! Yozgat LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Yozgat'ta sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Yozgat LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Yozgat'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Yozgat'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|428,0639
|3,81
|0,04
|YOZGAT / MERKEZ / Erdoğan Akdağ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|405,3313
|6,96
|3,82
|YOZGAT / SORGUN / Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|391,474
|9,44
|0,31
|YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|382,3454
|11,34
|6,97
|YOZGAT / YERKÖY / Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|373,4347
|13,4
|4,98
|YOZGAT / AKDAĞMADENİ / Kazım Karabekir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|366,1945
|15,2
|2,23
|YOZGAT / MERKEZ / Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|361,1245
|16,52
|5,49
|YOZGAT / ÇEKEREK / Osman Durmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|355,094
|18,18
|3,97
|YOZGAT / MERKEZ / Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|317,1887
|30,42
|6,3
|YOZGAT / YERKÖY / Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|308,1552
|33,87
|9,03
|YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|290,1849
|41,48
|11,01
|YOZGAT / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|281,5071
|45,58
|20,25
|YOZGAT / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|256,4705
|59,26
|35,77