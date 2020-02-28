YÖK’ten başsağlığı mesajı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 27 Şubat’ta İdlib’de meydana gelen hain saldırıda şehit olan 33 asker için baş sağlığı mesajı yayınladı. YÖK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’de gerçekleştirilen hain saldırı neticesinde şehit olan kahraman mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileriz. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbimiz Türk ordusunun ve bütün güvenlik güçlerimizin yâr ve yardımcısı olsun…”