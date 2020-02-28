MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYÖK’ten başsağlığı mesajı
GeriEğitim YÖK’ten başsağlığı mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.02.2020 - 11:51,Son Güncelleme:/

YÖK’ten başsağlığı mesajı

YÖK Başkanlığı 27 Şubat’ta İdlib’de meydana gelen saldırıda şehit olan askerler için baş sağlığı mesajı yayınladı.

YÖK’ten başsağlığı mesajı
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 27 Şubat’ta İdlib’de meydana gelen hain saldırıda şehit olan 33 asker için baş sağlığı mesajı yayınladı. YÖK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Suriye’de gerçekleştirilen hain saldırı neticesinde şehit olan kahraman mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileriz. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbimiz Türk ordusunun ve bütün güvenlik güçlerimizin yâr ve yardımcısı olsun…”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle