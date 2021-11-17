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Yoksulluk sınırı nedir, neye göre belirlenir? Yoksulluk ve açlık sınırı neleri kapsar?

#Yoksulluk Sınırı#Yoksulluk#Asgari Geçim
Yoksulluk sınırı nedir, neye göre belirlenir Yoksulluk ve açlık sınırı neleri kapsar

Yeterli bir yaşam standardında yaşayabilmek için gerekli olan asgari gelir miktarına yoksulluk sınırı denir. Yoksulluk sınırı ise, genel olarak normal bir yetişkin bireyin kabul edilebilir düzeyde yaşamına devam edebilmesi için sağlanması gereken kaynakların toplamına denir. Yoksulluk sınırı nedir, neye göre belirlenir sizler için derledik.

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Türkiye içindeki yoksulluk sınırının hangi düzeyde olduğu konusu ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

 Yoksulluk Sınırı Nedir?

 Hemen hemen her ülkede yoksul olarak yaşayan yurttaşlar bulunuyor. Yoksulluk sınırı ise, bu fertlerin durumları ile ilgili karar almak için ya da yoksulluğun önlenmesi ile ilgili konularda yapılacak çalışmalarda kullanılacak ekonomik bir araç oluşturur. Yoksulluk sınırı, yeterli yaşam standardına sahip olarak yaşayabilmek için gerekli olan asgari gelir miktarına denir. Uygulamada ya da algılamada ise, yoksulluk kavramının niteliğinde gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında uçurum kadar nitelikte farklar bulunur. Aynı zamanda ülkeler çapında olan sınır rakamlarla değişiklik gösterir.

 Yoksulluk Sınırı Neye Göre Belirlenir?

 Açlık sınırının kapsamına bakıldığı zaman Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş olan standartlara göre hesaplandığı görülür. Açlık sınırı için belirlenen değerler, çalışan ya da bir tane 0 ile 6 yaş arasında olan bir başkası ile 6 ile 15 yaş aralığında olan dört kişilik bir aileye göre hesaplanır. Bu hesaplamanın yapılmasında ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülük ettiği, bütün aile üyelerinin alması gereken asgari kalori miktarına göre belirlenir.

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 Yaş olarak çok büyük bir evlada sahip olan aileler genellikle 2800 kalori ile yaşamını sürdürebilirken, 0 ile 6 yaş aralığı içinde küçük bir evladı olan aileler için hesaplama yapılırken yaklaşık 2800 kaloriye ilave olarak 2400 kalori daha eklenir. Bunun nedeni ise, gelişim döneminde olan çocukların asgari olarak alması gereken kalori miktarının 2400 olmasından kaynaklanır.

 Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır?

 Yoksulluk sınırının hesaplanması yapılırken, genellikle normal bir yetişkin kişinin kabul edilebilir düzeyde hayatına devam edebilmesini sağlayabilecek bir sene içinde tüketebileceği tüm kaynakların değerinin toplanması ile bulunur. Zaman ilerledikçe enflasyon oranında artış meydana gelmesi, yoksulluk sınırını önemli ölçüde etkiler. Bu kaynaklar içinde en önemlisi ise, yaşayabilmek için kullanılacak olan yerin kirası ya da gideri oluşturur. Bu nedenle de, yoksulluk sınırı ile direkt bir şekilde bağlantılı olan ekonomistler gayrimenkul fiyatlarındaki inişleri ve çıkışları yakından takip eder.

 Yoksulluk ve Açlık Sınırı Neleri Kapsar?

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 Türkiye yoksulluk ve açlık sınırı oranı her ay hesaplanır. Türk - İş bu konuda çok yetkili bir makam olarak her ay verileri güncellenir. Bu sayede açlık ve yoksulluk sınırı bilgilerini her ay güncel olarak Türk-İş sitesinden yayınlanır. Yoksulluk ve açlık sınırı belirlenirken ortalama dört kişilik bir ailenin standart bir yaşam sürebilmeleri için gerekli olan ihtiyaçlar belirlenerek hesaplama yapılır. Açlık sınırı hesaplaması yapılırken minimum kalori ve minimum maliyet hesaplaması yapılır. Açlık sınırı hesaplaması yapılırken şu değerler dikkate alınır;

Süt, peynir, yoğurt

Tavuk, et, balık

Meyve, sebze ve bakliyat

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Un, ekmek, makarna ve pirinç dikkate alınarak hesaplama yapılır.

İkinci aşamada ise besin gruplarının aylık değerleri hesaplanıyor. Bu duruma göre ise bazı düşüşler ve artışlar hesaplanır. Bunun sonucunda ise, yıllık ortalamalar hesap edilir. Yoksulluk sınırı dört kişilik bir ailenin tüm zorunlu ihtiyaçlarının TL cinsinden minimum olarak hesaplanması ile yapılır. Açlık sınırına kıyasla yoksulluk sınırının belirlenmesi için ortaya konulmuş net bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat açlık sınırında odluğu gibi zorunlu ihtiyaçlar göz önünde bulunduruluyor.

 

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#Yoksulluk Sınırı#Yoksulluk#Asgari Geçim

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