YÖKDİL 2020 ne zaman? YÖKDİL sınav tarihleri

YÖKDİL 2020 ne zaman yapılacak sorusu, son günlerde pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Akademik anlamda kariyer hedefleyen kişilerin dahil olacağı YÖKDİL sınavı, dil anlamındaki yeterlilikleri sınayacak. Peki, YÖKDİL 2020 ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YÖKDİL 2020 NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar 14 Ocak tarihinde açıklanacak. Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak.