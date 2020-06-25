YÖKDİL 2020 ne zaman? YÖKDİL sınav tarihleri
YÖKDİL sınavı ile akademik kariyerlerine yön vermek isteyen on binlerce vatandaş, ÖSYM'nin yapacağı sınava odaklanmaya başladı. Yükseköğretim Kurulu adına gerçekleştirilecek olan YÖKDİL yabancı dil seviye belirleme sınavı için başvurular, belirlenen tarih aralığında gerçekleşecek. Peki, YÖKDİL 2020 ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? İşte, ÖSYM'nin detaylarını açıkladığı o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
YÖKDİL 2020 ne zaman yapılacak sorusu, son günlerde pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Akademik anlamda kariyer hedefleyen kişilerin dahil olacağı YÖKDİL sınavı, dil anlamındaki yeterlilikleri sınayacak. Peki, YÖKDİL 2020 ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YÖKDİL 2020 NE ZAMAN?
YÖKDİL/2 sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar 14 Ocak tarihinde açıklanacak. Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak.
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