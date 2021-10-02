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Yoğurt asit mi baz mı? Yoğurt ph değeri kaçtır ve nasıl ölçülür

#Yoğurt
Yoğurt asit mi baz mı Yoğurt ph değeri kaçtır ve nasıl ölçülür

En sevilen gıdalar arasında bulunan yoğurt asit mi baz mıdır? Sorusunun yanıtlarını sizler için derledik. Yoğurt tüketiminde özellikle ph değerlerinin önem kazanması ile birlikte yoğurt içerisinde yer alan ph değeri merak edilmektedir. Ph değeri yoğurt gibi bir maddenin asit olmasını nasıl sağlamaktadır. Ph değerinin yoğurt besininin asit olmasında etkisi nasıl olmaktadır hakkındaki bilgileri derledik.

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Yoğurt besinin asit olması tüketilmesinde bir sakınca ortaya koymamaktadır. Ph değerinin bazik olarak kalmasına engel teşkil etmemekle beraber tüketiminin aşırıya kaçılması doğru olmamaktadır.

Yoğurt Asit mi? Baz mı?

Yoğurt bir besin olarak ph değeri neticesinde asit olduğu belirlenmektedir. Yoğurdun ph değeri 4 ile 4.5 olduğu için asitler grubunda yer almaktadır. Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu içerisindeki hidrojen iyonlarından ölçmek mümkündür. Bir maddede hidrojen derişimi hidr oksit derişiminden fazla ise o madde asittir.

Yoğurt PH Değeri Kaçtır Ve Nasıl Ölçülür?

Bir madenin ph değeri onun asit, baz veya nötr olduğunu belirlemektedir. Bunun için ph değeri ölçümlerinde bir madde ph değeri 0 ile 7 ölçülüyorsa asittir. Madenin ph ölçümü 7 ile ölçüldüğünde ise o madde nötr olmaktadır. Ph değeri 7 ile 14 arasında ise baz olarak kabul edilmektedir.

Yoğurdun ph değeri 4 ile 4.5 arasında bir ölçüm verdiği için asit olarak kabul edilir. Ph değerleri 0 ile 14 arasında bulunarak ölçülmektedir.

 0 ile 7 arası asit,

 7 ile 14 arası baz olarak,

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 Ve sadece ph değeri 7 olan maddeler ise nötr kabul edilmektedir.

İnsan vücudunun ph dengesini sağlamak ise bazik olmak ile mümkündür. Bunun için vücuda alınan besinlerin bazik olması ve sağlıklı olması mümkündür. Yoğurt ise besin olarak asit olması sağlıklı olmadığı olarak nitelenmemekle beraber asit dengesini sağlamaya yardımcı olmaktadır.

 

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