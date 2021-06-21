YKS kuralları açıklandı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kurallarını açıkladı.
Prof. Dr.Halis Aygün’ün paylaşımına göre sınavla ilgili detaylar şöyle:
“- 2021-YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde
- 1.Oturum: TYT (Cumartesi, 10.00),
- 2.Oturum: AYT (Pazar, 10.00),
- 3.Oturum: YDT (Pazar, 15.30)
olmak üzere 3 oturumda uygulanacak.
- Adaylara TYT’de 120 soru için 135 dakika,
- AYT’de 160 soru için 180 dakika,
- YDT’de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
- Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek.
- Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylardan sınava en fazla bir yakını ile gelmesi isteniyor.
- Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.
- Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak.
- Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak.
- Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak.
- Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak.
- Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.
- Sınav görevlileri lateks eldiven kullanacak.
1 SAAT 15 DAKİKA ÖNCE SINAV SALONUNDA OLUNMALI
- Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlileri maskelerini çıkartmayacak.
- Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce adayların sınav binasında hazır olması isteniyor.
- Sınava Giriş Belgesi ve Fotoğraflı Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava girilemeyecek.
- Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
- Detaylı bilgi http://osym.gov.tr adresinde 2021-YKS Kılavuzu başlığında yer alıyor.
- Sorularınız için 444 OSYM (6796) Çağrı Merkezi aranabilir.
Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dileriz. pic.twitter.com/L4MgFyVpdv— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 21, 2021