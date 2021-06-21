YKS kuralları açıklandı

Prof. Dr.Halis Aygün’ün paylaşımına göre sınavla ilgili detaylar şöyle:

“- 2021-YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde

- 1.Oturum: TYT (Cumartesi, 10.00),

- 2.Oturum: AYT (Pazar, 10.00),

- 3.Oturum: YDT (Pazar, 15.30)

olmak üzere 3 oturumda uygulanacak.

- Adaylara TYT’de 120 soru için 135 dakika,

- AYT’de 160 soru için 180 dakika,

- YDT’de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

- Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

- Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylardan sınava en fazla bir yakını ile gelmesi isteniyor.

- Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.

- Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak.

- Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak.

- Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak.

- Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak.

- Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.

- Sınav görevlileri lateks eldiven kullanacak.

1 SAAT 15 DAKİKA ÖNCE SINAV SALONUNDA OLUNMALI

- Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlileri maskelerini çıkartmayacak.

- Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce adayların sınav binasında hazır olması isteniyor.

- Sınava Giriş Belgesi ve Fotoğraflı Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava girilemeyecek.

- Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

- Detaylı bilgi http://osym.gov.tr adresinde 2021-YKS Kılavuzu başlığında yer alıyor.

- Sorularınız için 444 OSYM (6796) Çağrı Merkezi aranabilir.