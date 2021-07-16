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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 16.07.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

YKS Kılavuzu yayınlandı

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YKS Kılavuzu yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), “2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nu yayınladı.

Kılavuza 16 - 26 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

KILAVUZ ÖN BİLGİ AMAÇLI YAYINLANDI
ÖSYM’den yapılan açıklamada kılavuzun adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayınlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, “Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor” denildi.

TERCİHLER AĞUSTOS AYINDA
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13  Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Aygün’ün paylaşımı şöyle:

“2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapacaklardır.

Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

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