YKS giriş belgeleri erişime açıldı

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YKS’nin 1i’nci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran’da, 2’nci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3’üncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran’da uygulanacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adayların, ilgili sınavlara girecekleri bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebiliyor.

ADAYLAR SINAVDAN 1 SAAT ÖNCE HAZIR OLMALI

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzuna göre, 8 Haziran’da uygulanacak TYT saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. 9 Haziran’da yapılacak AYT saat 10.15’te başlayacak ve adaylara sınav için 180 dakika verilecek. Saat 15.45’te başlayacak YDT için ise adayların 120 dakika süresi olacak. Sınav öncesi kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Ayrıca adaylar sabah oturumlarında saat 10.00’dan, öğleden sonra oturumlarındaysa saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet adresinden açıklanacak.

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TERCİH KILAVUZU TEMMUZ’DA

Adaylar YKS sonuçları doğrultusunda ÖSYM’nin açıklayacağı program kontenjan ve koşullarına göre tercih işlemlerini yapabilecek. Bu kontenjan ve koşullar ‘2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacak. Adaylar kılavuza temmuz ayı içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.