YKS giriş belgeleri erişime açıldı

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ADAYLARA UYARI

ÖSYM resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda adayların 2022-YKS 1’inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2’inci Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarını belirtti. Ayrıca 2022-YKS 3’üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için ise adayların saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarına dair uyarıda bulundu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle: “Değerli YKS adaylarımız, 2022-YKS Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz YKS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sınava Giriş Belgesi ve Fotoğraflı Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.”

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