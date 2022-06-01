Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama

YKS giriş belgeleri erişime açıldı

#YKS#ÖSYM#2022-YKS
YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Haziran’da uygulanacak olan 2022-YKS 1’inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran'da uygulanacak olan 2022-YKS 2’inci Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS  3’üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Haberin Devamı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 

ADAYLARA UYARI
ÖSYM resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda adayların 2022-YKS 1’inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2’inci Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarını belirtti. Ayrıca 2022-YKS 3’üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için ise adayların saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarına dair uyarıda bulundu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle: “Değerli YKS adaylarımız, 2022-YKS Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz YKS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sınava Giriş Belgesi ve Fotoğraflı Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.”

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS#ÖSYM#2022-YKS

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para
Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin
BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın?

#Akıllı Telefon

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para
Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin
BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın?

#Akıllı Telefon