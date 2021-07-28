YKS birincileri farklı 5 ilden
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçları belli oldu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını duyurdu.
Birinciler Konya, Adana, Balıkesir, İstanbul ve Bursa olmak üzere 5 farklı ilden çıktı. Aygün’ün paylaşımının tamamı şöyle:
“2021-YKS Birincilerimizin İlleri
TYT birincisi: Adana
AYT birincileri:
Sayısal: Adana
Eşit Ağırlık: Konya
Sözel: Adana
YDT birincileri:
Almanca: Balıkesir
Arapça: Konya
Fransızca: İstanbul
İngilizce: İstanbul
Rusça: Bursa
Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”
2021-YKS Birincilerimizin İlleri— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 28, 2021
TYT birincisi: Adana
AYT birincileri:
Sayısal:Adana
Eşit Ağırlık:Konya
Sözel:Adana
YDT birincileri:
Almanca:Balıkesir
Arapça:Konya
Fransızca:İstanbul
İngilizce:İstanbul
Rusça:Bursa
Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.