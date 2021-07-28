MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYKS birincileri farklı 5 ilden
GeriEğitim YKS birincileri farklı 5 ilden
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.07.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

YKS birincileri farklı 5 ilden

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YKS birincileri farklı 5 ilden

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçları belli oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını duyurdu.
Birinciler Konya, Adana, Balıkesir, İstanbul ve Bursa olmak üzere 5 farklı ilden çıktı. Aygün’ün paylaşımının tamamı şöyle:

“2021-YKS Birincilerimizin İlleri

TYT birincisi: Adana 

AYT birincileri:

Sayısal: Adana

Eşit Ağırlık: Konya

Sözel: Adana

 YDT birincileri:

Almanca: Balıkesir

Arapça: Konya

Fransızca: İstanbul

İngilizce: İstanbul

Rusça: Bursa

Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi