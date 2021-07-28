YKS birincileri farklı 5 ilden

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını duyurdu.

Birinciler Konya, Adana, Balıkesir, İstanbul ve Bursa olmak üzere 5 farklı ilden çıktı. Aygün’ün paylaşımının tamamı şöyle:

“2021-YKS Birincilerimizin İlleri

TYT birincisi: Adana

AYT birincileri:

Sayısal: Adana

Eşit Ağırlık: Konya

Sözel: Adana

YDT birincileri:

Almanca: Balıkesir

Arapça: Konya

Fransızca: İstanbul

İngilizce: İstanbul

Rusça: Bursa

Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”