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Yılbaşı Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Yılbaşı Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Yılbaşı Nasıl Yazılır?#TDK
Yılbaşı Nasıl Yazılır TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır Yılbaşı Kelimesinin Doğru Yazımı..

Kendi içerisinde belli bir anlama sahip olan bitişik ve ayrı yazılan kelimeler bulunmaktadır. Yazım hatası yapılmaması için bu aradaki farkı iyi bilmek gerekir. Peki, Yılbaşı nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Yılbaşı kelimesinin doğru yazımı üzerine detayları derledik.

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Taşıdığı anlam ile beraber yılbaşı kelimesi Türkçede oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu üzerinden ise bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağı konusunda bilgi alınabilir.

Yılbaşı nasıl yazılır?

Bu sözcük adına doğru yazılış, ‘Yılbaşı’ şeklinde bitişik ele alınmış halidir. Takvim yılının 31 Aralık ile 1 Ocak arasındaki süre yılbaşı olarak ifade edilir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu üzerinden incelendiği vakit bu kelimenin bitişik yazılması gerektiği ortaya çıkıyor.

Yılbaşı (Doğru)

Yıl başı (Yanlış)

Yılbaşı Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelimenin doğru yazılışı hali bitişik olarak ele alınmış görüntüsüdür. Yazım hatasında düşmemek için yıl ve başı kelimelerini bir araya getirerek kullanmak gerekir. Böylece kendi içerisinde elde edilmiş anlam üzerinden değerlendirmek mümkün.

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