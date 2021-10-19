Yeni Zelanda hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Yeni hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Nüfusu 4 milyon 920 bin olan Yeni Zelanda’nın en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Wellington 2- North Shore 3- Hamilton 4- Lower Hutt 5- Matamata

Yeni Zelanda Hangi Kıtada Yer Alır?

Yeni Zelanda Okyanusya kıtasında yer alır.

Yeni Zelanda Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Yeni Zelanda, Güney Yarım Kürededir. Ülkenin kuzeyinde Avustralya, batısında ise Tazmanya adaları yer almaktadır.

Yeni Zelanda Hangi Dine Mensup?

Yeni Zelanda'da halkın büyük çoğunluğu Hristiyanlık dinine mensuptur. Bunda 19. yüzyılın ilk yarısında ülkeye gelen İngiliz göçmenlerin etkisi büyüktür.

Yeni Zelanda Hangi Dili Konuşuyor?

Yeni Zelanda da İngilizce konuşulmaktadır.

Yeni Zelanda Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Ülkede hem Latin ve hem de Maori alfabesi kullanılıyor.

Yeni Zelanda Hangi Takvimi Kullanıyor?

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Yeni Zelanda'da Miladi takvim kullanılıyor.

Yeni Zelanda Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi Yeni Zelanda Dolarıdır. Yeni Zelanda Dolarının döviz kodu ''NZD'' şeklinde yazılır.