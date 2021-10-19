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Yeni Zelanda hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Yeni hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Yeni Zelanda#Ülke#Kıta
Yeni Zelanda hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Yeni hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Yeni Zelanda 1642 yılında Abel Tasman tarafından keşfedildi. İngiliz göçmenler ise ilk kez 1842 yılında adaya ayak bastı. Turizmi gelişmiş olan Yeni Zelanda, dünya genelinde refah seviyesi en yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin başkenti Wellington, milli marşı ise God Save the Queen'dir. (Tanrı Kraliçeyi Korusun) Yeni Zelanda hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Nüfusu 4 milyon 920 bin olan Yeni Zelanda’nın en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Wellington 2- North Shore 3- Hamilton 4- Lower Hutt 5- Matamata

 Yeni Zelanda Hangi Kıtada Yer Alır?

 Yeni Zelanda Okyanusya kıtasında yer alır.

 Yeni Zelanda Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Yeni Zelanda, Güney Yarım Kürededir. Ülkenin kuzeyinde Avustralya, batısında ise Tazmanya adaları yer almaktadır.

 Yeni Zelanda Hangi Dine Mensup?

 Yeni Zelanda'da halkın büyük çoğunluğu Hristiyanlık dinine mensuptur. Bunda 19. yüzyılın ilk yarısında ülkeye gelen İngiliz göçmenlerin etkisi büyüktür.

 Yeni Zelanda Hangi Dili Konuşuyor?

 Yeni Zelanda da İngilizce konuşulmaktadır.

 Yeni Zelanda Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 Ülkede hem Latin ve hem de Maori alfabesi kullanılıyor.

 Yeni Zelanda Hangi Takvimi Kullanıyor?

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 Yeni Zelanda'da Miladi takvim kullanılıyor.

 Yeni Zelanda Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para birimi Yeni Zelanda Dolarıdır. Yeni Zelanda Dolarının döviz kodu ''NZD'' şeklinde yazılır.

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#Yeni Zelanda#Ülke#Kıta

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