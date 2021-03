Yeni nesil dijital eğitim platformu... Kolaykampus.com zengin içeriğiyle yayında

Kolaykampus.com adresi üzerinden üye olunan ve hemen kullanılmaya başlanabilen platform, dijital teknolojilerin sunduğu tüm avantajları içerik kalitesiyle birlikte öğrencilere sunuyor. Kolay erişilebilir, ölçülebilir ve kişiye özel eğitim programı sunan Kolay Kampüs, her yaştan öğrencinin rahatlıkla kullanabileceği ve kaynaklara hızla ulaşabileceği bir platform olarak planlandı.





Pandemi nedeniyle uzaktan gerçekleşen dijital eğitim süreci boyunca öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu kaynakları, deneyimli eğitim uzmanlarının hazırladığı zengin içeriklerle sunan Kolay Kampüs, aynı zamanda akıcı, net ve anlaşılabilir yapısıyla her öğrencinin erişimine uygun bir bilgi yuvası, Türkiye’nin yeni nesil dijital eğitim platformu olacak.



SINAV ÖNCESİ SON 100 GÜN'E ÖZEL İÇERİKLER, ÖZEL AVANTAJLAR!



15 Şubat’ta yayın hayatına başlayan Kolay Kampüs, 2020-2021 eğitim döneminde öncelikle sınava hazırlık sürecindeki 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin, LGS ve YKS sınavlarına yönelik çalışmalarına destek olmayı hedefliyor. Öğrencilerin sınav öncesindeki son 100 günde hızlı, planlı ve konsantre sınav hazırlığı yapabilecekleri özel ve avantajlı paketler sunuyor.





KOLAYKAMPUS.COM’DA NELER YER ALIYOR?



*Uzman akademik kurullar tarafından hazırlanmış on binlerce soru

*Her sorunun detaylı ve anlaşılır çözümü

*Sınav sistemine uygun deneme sınavları

*Konu ve kazanımlara göre hazırlanmış online konu testleri

*Güncel konu anlatım videoları

*Genel tekrar videoları

*Özel soru çözüm video serileri

*ehberlik video serileri

*işiye özel çalışma kılavuzları

*Zengin rehberlik dokümanları

*Yeni nesil soru çözümünü kolaylaştıran ve öğrenciye hız kazandıran ipuçları

Platform içerisinde öğrencilerin konu bazlı başarı oranlarını belirleyen ve buna yönelik çalışma prensipleri sunan ‘Sıfır Hata’ isimli akıllı uygulama da yer alıyor. Kolaykampus.com, öğrencilerin her an, her yerden kolay erişebilmesi için mobil cihazlara uyumlu olarak geliştirildi.



Kolay Kampüs, Nisan ayı itibariyle ise sınava hazırlanan öğrencilerin yanı sıra ortaokul ve lise kademelerindeki tüm öğrenciler için de içerik dünyasını zenginleştirecek.



Bilginin yanı sıra dijital dünyada motivasyon sağlayan bir çalışma metodolojisi sunan Kolay Kampüs, eğitimin yeni nesil dijital okulu olarak öğrencilerle buluşuyor. Kolay Kampüs’e üye olmak için www.kolaykampus.com adresini ziyaret edebilirsiniz.