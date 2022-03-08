Yeni bir üniversite kuruluyor

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TBMM’ye sunulan Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, ‘İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin isminin ‘İstanbul Topkapı Üniversitesi’ şeklinde değiştirilmesini öngörüyor.

Teklife göre, Bursa’da da yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulacak Mudanya Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Meslek Yüksekokulundan oluşacak.