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Yeğen Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Yeğen Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Yeğen Nasıl Yazılır?#Tdk
Yeğen Nasıl Yazılır TDK’ya Göre Yeğen Kelimesinin Doğru Yazımı..

Eski metinlerde ''yigen'' ve ''yegen'' şeklinde geçen bu sözcük öz Türkçedir. Bir kimsenin kardeşinin çocuğuna yeğen denir. Yeğen kelimesi yakın arkadaşlar ve akrabalar arasında bir hitap sözü olarak da kullanılır. 15. yüzyılda literatüre giren bu kelimenin yiğen mi yoksa yeğen şeklinde mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK’ya göre Yeğen nasıl yazılır? Yeğen kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.

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Yeğen kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler ve yazılışları şu şekildedir:

1- Amca oğlu 2- Teyzezade 3- Dayı kızı 4- Halazade

Yeğen Nasıl Yazılır?

Yeğen kelimesi, yazımı en çok karıştırılan sözcüklerin başında geliyor. Bunun en büyük nedeni kelimenin halk arasında genellikle ''yiğen'' şeklinde telaffuz edilmesidir. Ancak kelimenin ''yeğen'' şeklinde yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Yeğen Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Yeğen sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

YEĞEN - Doğru

YİĞEN – Yanlış

YİGEN - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Yeğenlerime selam söyle. (Doğru Kullanım)

2- Yiğenlerim vefasız çıktı. (Yanlış Kullanım)

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