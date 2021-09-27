Yeğen Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Yeğen Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Yeğen kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler ve yazılışları şu şekildedir:

1- Amca oğlu 2- Teyzezade 3- Dayı kızı 4- Halazade

Yeğen Nasıl Yazılır?

Yeğen kelimesi, yazımı en çok karıştırılan sözcüklerin başında geliyor. Bunun en büyük nedeni kelimenin halk arasında genellikle ''yiğen'' şeklinde telaffuz edilmesidir. Ancak kelimenin ''yeğen'' şeklinde yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Yeğen Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Yeğen sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

YEĞEN - Doğru

YİĞEN – Yanlış

YİGEN - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Yeğenlerime selam söyle. (Doğru Kullanım)

2- Yiğenlerim vefasız çıktı. (Yanlış Kullanım)