Yeğen Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Yeğen Kelimesinin Doğru Yazımı..

Yeğen kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler ve yazılışları şu şekildedir:
1- Amca oğlu 2- Teyzezade 3- Dayı kızı 4- Halazade
Yeğen Nasıl Yazılır?
Yeğen kelimesi, yazımı en çok karıştırılan sözcüklerin başında geliyor. Bunun en büyük nedeni kelimenin halk arasında genellikle ''yiğen'' şeklinde telaffuz edilmesidir. Ancak kelimenin ''yeğen'' şeklinde yazılması gerekir.
TDK'ya Göre Yeğen Kelimesinin Doğru Yazımı
TDK'ya göre Yeğen sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
YEĞEN - Doğru
YİĞEN – Yanlış
YİGEN - Yanlış
Örnek Cümleler:
1- Yeğenlerime selam söyle. (Doğru Kullanım)
2- Yiğenlerim vefasız çıktı. (Yanlış Kullanım)