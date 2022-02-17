YDS başvuruları başladı

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Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.