YDS başvuruları başladı

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) February 17, 2022
10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-YDS/1 başvuru kılavuzu https://t.co/j0pzG5fXEW sitemizde yayımlanmıştır.
Başvurularınızı 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz.
Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. #2022YDS pic.twitter.com/0ruE2HnlV2