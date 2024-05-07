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Yazılı sınavlar için örnek sorular yayımlandı

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#MEB#Örnek Soru#2023-2024 Eğitim Öğretim
Yazılı sınavlar için örnek sorular yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 13:25

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde yapılacak 2’nci dönem 2’nci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıklarını yayımladı.

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MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2’nci dönem 2’nci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını, her sınıf düzeyi için soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açtı. MEB’den yapılan açıklamada “Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak” denildi.

Örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.

Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

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#MEB#Örnek Soru#2023-2024 Eğitim Öğretim

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