Yargıç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yargıcın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Bir cümlede yargıç kelimesi kullanılırken aynı zamanda onun yerine eş anlamlısı da kullanılabilir. Yargıç kelimesi aynı zamanda hakim manasına da gelmektedir. Cümle içerisinde yargıç kelimesi yerine hakim kelimesinin kullanılması durumunda anlamda bir değişiklik meydana gelmez.

Yargıç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Yargıç kelimesinin eş anlamlısı olan kelime hakim olarak bilinmektedir. Hakim kelimesi ve yargıç kelimesi eş anlama sahip olan iki farklı kelime olarak ifade edilebilir. Yargıç kelimesi ve hakim kelimesi yazılışları bakımından farklı olsa bile anlamları bakımından aynı kelimeler olarak bilinmektedir. Bazı kişiler hakim kelimesini kullanırken bazı kişiler de yargı kelimesini kullanmayı tercih etmektedir. Her iki kelimenin de aynı anlama geldiğini söylemek mümkündür.

Yargıcın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

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Suçlular bugün hakim karşısına çıkacak.

Alacağı cezayı hakim bugün açıklayacak.

Hakim bu konuda kararını çoktan vermiş.

Büyüdüğüm zaman hakim olmak istiyorum.

Mahkemeden sonra hakimle kısa bir görüşmem var.

Dün hakimle görüşmem iyi geçmedi.

Geçen gün hakimin kararını açıkladığını öğrendi.

Davada hakimin vereceği kararı heyecanla bekledik.