Yapılandırıcı öğrenme kuramı nedir? Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımı örnekleri

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Yapılandırıcı öğrenme kuramında öğrenmenin merkezinde öğrenicinin olduğunu ve öğrencilerin bilgiyi anlamlandıran rehberler olduğunu kabul eder.

Yapılandırıcı Öğrenme Kuramı Nedir?

Yüzyıllar boyunca öğrenme üzerine pek çok kuram ortaya atılmıştır. Bu kuramlarda öğretmen ve öğrenci farklı rollerde ele alınmaktadır. Bu kuram bilgiyi öğrenenler açışımdan konuyu değerlendirmektedir. Öğrenci öğrenme sürecinde en önemli noktadır. Öğrenmenin merkezinde olan öğrenci öğretmenin rehberliğinde bilgiyi özümser.

Bu teori Witrock tarafından geliştirilmiştir. Kuram Piaget’in bilişsel gelişim üzerine yapılan çalışmalarına göre yapılanmaktadır. Bu kuram geleneksel eğitim anlayışının ortaya koyduğu değerleri kabul etmemektedir. Geleneksek yaklaşım içinde öğrencinin pasif olduğu kabul edilmektedir. Bu kuram ise öğrencinin aktif bir birey olarak öğrendiğini belirtmektedir. Bu kurama göre her bireyin kendine göre bir bilgi birikimi vardır. Öğrenci yeni öğrendiği bilgiyi bu var olan bilginin üzerine katarak yeni bir bilgi geliştirir.

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Bu eğitim sisteminde ezberden öte yeni çıkarımlar ve fikir yürütmeler bulunmaktadır. Kişi öğrendiği bilgiyi kendi birikim ve tecrübesine göre yorumlar. Burada başkasının doğrusundan çok kendi bilgisi devreye girmektedir. Öğretmenin çok iyi olması öğrencinin iyi öğrenmesi için yeterli olmamaktadır. Öğrencilerin bilgilerinin ortaya çıkarılması ve düzeltilmesi de önemli olur.

Öğrenen kişiyi bilgiyi alarak kendi kafasındaki bilgi şablonlarına oturtur. Bilgiye anlam katarak, bu bilginin farkındalığını yaşar. Her yeni bilgi var olan ön bilgi üzerine konumlanır. Eğer bu ön bilgiler hatalı ise yeni bilginin öğrenilmesi de hatalı olacaktır.

Yapılandırıcı Öğrenme Kuramının Temelleri Nedir?

Bu kuram içinde bazı ilkeler bulunmaktadır. Öğrencilerin öğrenmesi de bu ilkeler çerçevesinde şekillenir. Bu kuramlardan bazıları şunlardır;

Yaşam durağan olmayan bir süreçtir ve her şey değişmektedir.

Bilginin alınıp işlenmesi gerekir.

Her birey birbirinden farklıdır. Doğal olarak kişilerin öğrenme ve hayatı algılama şekilleri de farklı olmaktadır. Kişi sayısı kadar çok öğrenme şekli olabilir.

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Kişiler bilgileri kendi akıl süzgeçlerinden geçirdiklerinde daha başarılı olurlar.

Öğrenme sadece okulun sınırları içinde kalamaz. Yaşamın içinde de öğrenilecek çok fazla şey vardır.

Bilgiden çok bilgiyi öğrenme şekli önemli olmaktadır.

Yapılandırıcı Öğrenme Yaklaşımı Örnekleri

Bu öğretim sürecinde öğrencilerin dikkatini çekmek gerekmektedir. Bunun için soru sormak en iyi yöntem olmaktadır. Öğrencilerin evet veya hayır diye cevap vermeyeceği soruların sorulması gerekmektedir. Öğrencinin ilgisini çekecek bir anlatımda etkili olmaktadır. Bu yaklaşım sırasında bazı malzemeler kullanarak öğrenme kalıcı hale getirilir. Öğrencelerin görsel, işitsel ve dokunsal olarak öğrenmesi hedeflenir.

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Örneğin ışık kaynağı ile ilgili bir bilgilendirme yapmak isteyen eğitmen buna uygun materyaller temin eder. Karanlık bir odada ışığı yakarak bununla ilgili sorular sorar. Amaç tüm öğrencilerin derse katılması olmaktadır. Ayrıca onlara soru sorarak bilgileri ortaya konur. Hatalı bilgileri varsa bu bilgiler açığa çıkarılır. Çünkü hatalı bir bilginin üzerine bilgi yapılanmasının sağlıksız olduğu bilinir. Işık, ışığın ne işe yaradığı gibi temel sorular ile başlanır.

Amaç temel sorular ile başlayarak konuyu genişletmektir. Her öğrencinin katılarak kalıcı öğrenmesi hedeflenir. Öğrencilerden gelen bilgiler tekrar edilerek ve toparlanarak kalcı olması hedeflenir. Konuyla bağlantılı sorular sorularak öğrencilerin konuları sorgulaması sağlanır. Kişiler sorguladıkları zaman daha iyi öğrenmektedir. Bu kuranda amaç ilgi çekmek, keşfetmek, anlatmak, bilgiyi belli bir noktaya getirmek ve değerlendirmek olarak düşünmek gerekir.