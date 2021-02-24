Yalova’ya tıp fakültesi

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova'nın gelişmeye çok müsait bir il olduğunu, üniversitenin ise şehir için çok önemli bir imkân oluşturduğunu söyledi. Üniversitenin öncü rolüyle kentin gelişmesine, bununla da bölge ve ülkenin gelişimine katkılar sağlayacağına inandığını belirten Cebeci, şunları söyledi:

"Hızlı şekilde eksiklerimizi tamamlayıp bu rolü en üst düzeyde icra edecek bir yola girmek istiyoruz. Bunun için de son 1.5 yılda dört fakülte, bir meslek yüksekokulu, sekiz araştırma ve uygulama merkezi açtık ve bir teknopark kurduk. Üniversiteyi her yönüyle üst düzeye çıkarmak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Sağlık Bakanlığınca 200 bin metrekare alanda yapımı süren, 498 yeni nesil deprem izolatörü bulunan 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesinin fakültenin açılmasında önemli bir etken. Hastanemiz bu öğretim yılı sonunda faaliyete geçecek. Tam teşekküllü bir devlet hastanesi ancak araştırma hastanesi olarak planlanmadığı için şimdiden İl Sağlık Müdürlüğü ve bakanlıkla görüşmelerimiz sürüyor. Araştırma hastanesi olması için gerekli eklenti ve ünitelerin planlamasını yapıyoruz. Hastaneyi Sağlık Bakanlığı ve üniversitenin birlikte kullanmasıyla ilgili çalışmalara başladık. Belki bir ek bina yapma ihtiyacı olacak. Her yönüyle çağdaş, bilimsel, teknolojilerle donatılmış bir hastane olacak. Tıp Fakültemiz de hazır bir hastanede çalışmanın avantajına sahip olacak. Kent, devlet hastanesi niteliğine sahip bir tesisin Tıp Fakültesi Hastanesi olarak kalite kazanmasından yararlanacak, tek yatırımla çok yönlü istifade sağlanacak.

Tıp fakültesine hemen bu yıl öğrenci alacağız. Öğrencilerimiz ilk iki veya üç yıl komşu tıp fakültelerinde temel tıbbi eğitimlerini görecek. Bu süreçte biz de diğer hastane uygulamalarına dair altyapıyı hazırlamış olacağız. Zaten hastanemiz de hazır. Bununla ilgili protokol hazırlanacak. Bu sene misafir öğrenci kabul edecek komşu fakültelerin de bu kapasitesini göz önünde bulundurarak asgari 40, azami 60 öğrenciyi ilk yıl alacağız. Kendi binalarımıza geçtiğimizde bu rakam da gelişir. İyi bir kadro kurmayı düşünüyoruz. İnşallah kaliteli bir fakülte ve üniversite oluşturma yolunda hızla ilerliyoruz. İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum."