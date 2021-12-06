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Yakın kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yakının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Eş Anlamlısı#Yakın
Yakın kelimesinin eş anlamlısı nedir Yakının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Günümüzde çok kullanılan yakın kelimesinin sahip olduğu eş anlamlar araştırılabiliyor. Eş anlamı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen her birey, yakın kelimesini de detaylı olarak araştırıyor. Yakın kelimesinin karşılığı olan eş anlamlar, internet gibi farklı kaynaklarda inceleniyor. Yakın kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yakının eş anlamı ile örnek cümleler için sizlere tüm detayları derledik.

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Yakın kelimesinin farklı eş anlamları bulunuyor. Yakın kelimesi yerine kullanılabilecek kelimelerden biri de, andıran kelimesidir. Benzeyen sözcüğü de, yakın kelimesinin eş anlamları arasında yer alıyor.

 Yakın Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Kelimelerin sahip olduğu anlamların aynı olması, eş anlamlı olduklarını gösteriyor. Yakın kelimesinin anlamı her ne kadar bilinse de, eş anlamları herkes tarafından bilinen bir bilgi değildir. Yakın kelimesi pek çok kişi tarafından araştırılabiliyor. Eş anlamlar için en doğru bilgilere ulaşmak mümkündür. Yakın kelimesi haricinde, aynı anlamda kullanılabilecek kelimeler merak edilebiliyor. Yakın kelimesi, benzeyen sözcüğüyle aynı anlamı taşıyor. Aynı anlamı taşıyan iki kelime olmaları, eş anlamlı olduklarını gösterir.

 Yakının Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

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 Yakın kelimesi her insanın günlük hayatında tercih edebileceği bir kelimedir. Yakın kelimesi yerine kullanılan kelimeler, aynı anlamda farklı kişiler tarafından kullanılabiliyor. Pek çok insan yakın kelimesini kullanırken, farklı kişiler de benzeyen veya andıran kelimesini kullanabiliyor. Eş anlamlarıyla ilgili örnek cümleler şu şekildedir;

Burası bana sanki başka bir yeri andırıyor.

Sana çok benzeyen birisiyle tanıştım.

 

 

 

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