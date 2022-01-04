Yaba ne demek, ne anlama gelir? Yaba kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Herkesin duyduğu yaba kelimesinin TDK'da bulunan anlamları vardır. TDK'da bulunan anlamları herkesin araştırdığı bir bilgidir. Yaba kelimesi, tahtadan yapılmış olan tarım aracı anlamına sahiptir.

Yaba Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Her kelimeye farklı bir anlam yüklemek doğru bir karar değildir. Anlamı bilinmediği zamanlar mutlaka kelimelerin doğru anlamları araştırılmalıdır. Bireyler sözcük kapasitesini arttırmak adına ilk defa karşılaştığı kelimelerin detaylı bir araştırmasını yapabiliyor. Kelime haznesini geliştirerek, kullanabileceği sözcük sayısını arttırıyor. Merak edilen yaba kelimesi de, kişilerin ilgilendiği bir kelimedir. Sözcük araştırması yapanlar yaba kelimesinin hangi anlamı taşıdığıyla alakalı farklı incelemeler yapıyor. Yaba kelimesi, harman savurmak için üretilmiş olan tarım aracı anlamına sahiptir.

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Yaba Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Her bir kelimenin anlamlarına ulaşmak için TDK'da araştırma yapmak gerekebiliyor. Sözcük türlerini ele alarak en doğru anlam karşılıklarının paylaşımlarını gerçekleştiriyor. Yaba sözcüğü hakkında TDK'da yapılan araştırmalar bulunuyor. Bireyler yaba sözcüğünün anlamıyla ilişkili olarak TDK'da bilgi sahibi olmak istiyor. TDK'ya göre yaba sözcüğü, harmanları savurmak amacıyla tasarlanan tarım aracı anlamına sahiptir.