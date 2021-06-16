YA DA dergisinin yeni sayısı çıktı

YA DA'nın bu sayısında, insan olmaya yakışır şekilde yaşayabilmek için etik değer bilgisinin önemi, duygusal dayanıklılık, değişen çocukluk kavramı, sosyal duygusal gelişim, sinema, edebiyat gibi konular üzerine söyleşiler okuyucuları bekliyor.

Dergide, Neslihan G. Karaman "Sosyal Duygusal Gelişim Nedir? Okulda Ne İşe Yarar?" konusuna makalesiyle açıklık getiriyor. Ayşe Bilge Selçuk'un söyleşisinde çocukların sosyal, duygusal kontrollerinin anne babadan geldiğinin altı çiziliyor. Dergide yer alan diğer başlıklar ise şu şekilde: Küresel Salgın Döneminde Sosyal ve Duygusal Beceri Kayıpları ve Kanıta Dayalı Telafi Aksiyonları, Nitelikli Kitap: Düşünen Duyarlı Birey, Sosyal ve Duygusal Beceriler, Değişen Dünya ve Değişmeyen Duygular Işığında Sosyal Duygusal Öğrenme, Azim Ölçülebilir mi?, Çocukta Rezilyans: Esneyen Bambu Mu Direnen Meşe Mi?, Duygusal Gelişimin Seyri: Evde ve Okulda Duygular Ne İfade Ediyor?, Empati Etkisi (The Empathy Effect), Ebeveynlerden Çocuklara Duyguların Kabulü, Geliştiren Yaşam: Oyun ve Spor, Dağarcığınızda Ne Var?

Yeni sayı tüm okullara gönderildi, büyük kitapçı ve dergi satış noktalarında yerini aldı. Derginin içeriği hakkındaki bilgi almak ve abone olmak isteyenler yadadergi.com internet adresini ziyaret edebilir.