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Web 2.0 araçları nelerdir ve nasıl kullanılır?

#Web 2.0#Veri#Sınav
Web 2.0 araçları nelerdir ve nasıl kullanılır

WEB 2.0 araçları günümüzde veri paylaşımı için sıklıkla kullanılan bir yazılım türüdür. WEB 2.0 araçları hakkında daha detaylı bilgi edinebilir ve veri paylaşımlarını daha sürdürülebilir hale getirmek mümkün. Hayatın her alanı için kolay ve güvenilir bilgiye erişmek kullanıcılar arası iletişimi kolaylaştırmak için WEB 2.0 araçları nelerdir, nasıl kullanılır tüm detayları ile derledik.

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WEB 2.0, Veri paylaşımlarının tüm kullanıcılar tarafından gerçekleşmesi anlamını taşımaktadır. 2004 yılında ilk olarak hayata geçen WEB2.0 öncesi WEB 1.0 olarak adlandırılan yazılım kullanılmaktaydı Mono uygulama olarak veriler anabilgisayardan tek kanaldan dağılımı yapılmaktaydı. Bu durum veri akışını yavaşlatmakta ve kullanıcıların ihtiyacı olan veriye ulaşması zorlaşıyordu. Hızlı bilgi akışı için

 WEB 2.0 ikinci nesil yazılımı ile hayatın her alanında veri akışı hızlandı kullanıcılar bilgilere kolayca ulaşmaya başladı.

 WEB 2.0 Araçları Nelerdir?

 WEB 2.0 programı sayesinde tüm sosyal medya ve iletişim araçlarının yayılmasına sebep olmuştur. Global dünyada bir uçtan diğer bir uca kadar kesintisiz iletişim kolaylığı, kullanıcıların kendi kontrolünde bilgileri paylaşma özgürlüğü yaşanmaktadır. WEB 2.0 araçlarına genel olarak bakıldığında oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. WEB 2.0 araçları kategori başlıkları genel olarak sıralandığında her bir kategori için WEB 2.0 araçları farklılaşmaktadır. Örnek vermek gerekirse, video veya online konferans için kullanılan araçlar Zoom, Adobe Connect, Google Hangouts, Skype gibi uygulamalar eşliğinde rahatlıkla görüşmeler hem sesli hem de görüntülü yapma konforuna ulaşmak mümkün olacaktır.

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 WEB 2.0 Araçları Nasıl Kullanılır?

 WEB 2.0 araçlarının doğru kullanılması kullanım amacının doğru hedefi bulması ile başlar WEB 2.0 için kullanılacak araçlar konusunda ana hedef baz alınmalıdır. Söz konusu eğer eğitim ise eğitim alanında kullanılacak WEB 2 araçlarını baz almak gerekir. Öğrencinin ödevlerini rahat yükleyebilmesi için bir portal, veli iletişimi için veya portal içerisindeki mesajlaşma bilgilerin, sınav sonuçlarının toplanması ve istatistiksel dağılımı gibi bir çok alt kolların doğru şekilde sıralanması ve hedeflenmesi halinde WEB 2.0 kategorisi içerisinde eğitim araçlarının aktif kullanımı gerekmektedir.

 Eğitim kategorisine bakılacak olursa çocuklara özel bilgi erişimi sağlayan bir arama motoru oluşturulabilir veya görsel destekli eğitici çizimler ile bir bilginin tanımı yapılabilir. Sınav ölçme ve değerlendirme kategorisine bakılacak olursa test sınavlarını destekleyen WEB 2.0 araçları uygulanır.

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 Bilgi paylaşımlarının kullanıcılar tarafında özgürce yapıldığı ikinci nesil olarak tanımlanan WEB 2.0 araçları hem iletişim hem iş dünyası hem de eğitim başta olmak üzere büyük kolaylık sağlamaktadır.

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#Web 2.0#Veri#Sınav

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