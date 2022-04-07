W Formasyonu nedir, ne anlama gelir? nasıl çalışır, sonrasında ne olur?

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W formasyonu, düşüş eğilimi sırasında oluşan fiyatın en dip seviyeye ulaştıktan sonra bir düzelme hareketiyle yön değiştirerek yükselmesidir. Ardından zirve yapan fiyatların yeniden dip yapması olayına W formasyonu denmektedir. W harfine benzerliği bakımından da çift dip ya da çift tepe formasyonu adı verilmektedir. Dip ya da tepe formasyonu denilebilmesi için ise çift haneli düşüş ya da çift yükseliş kast edilmektedir.

W Formasyonu Nedir, Ne Anlama Gelir?

W formasyonu, bir tür piyasa analiz yöntemidir. W formasyonu, piyasalarda düşen trendleri ya da yükselen trendleri göstermektedir. Önemli bir teknik analiz yöntemi olan formasyon türleri arasında W formasyonu, fiyatlar dip seviyesine düştüğünde daha etkin belirlenmektedir. Çift dip formasyonunda simge M harfi şeklinde görülmektedir.

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Nasıl Çalışır?

W formasyonu, fiyatların dip seviyesini görerek düzelmeye yönelmesiyle meydana gelmektedir. Güvenilirliği yüksek bir tür analiz yöntemi olan w formasyonu düşüş ve yükseliş eğilimlerine göre adlandırılmaktadır. Çift tepe ya da çift dip gibi, trendlerin yükselme salınımından çift tepe, düşüş salınımından da çift dip formasyonları meydana gelmektedir. Çift tepe formasyonunda her iki tepe arasında 2-3 ay gibi süre olabileceği gibi farklılık ta gösterebilmektedir. Çift düşüş formasyonunda ise, ilk dipte işlem hacmi en yüksek seviyesinde bulunmaktadır. İkinci dip ise en alt seviyeyi gören fiyatın tekrar yükselişe geçiş noktasıdır.

Sonrasında Ne Olur?

Güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğu kanıtlanan W formasyonu, trendlerin düşüş eğilimi gösterdiği bir analiz türüdür. Çift tepe ve çift dip şeklinde tanımlanan formasyon çeşidi arasındaki fark yükseliş(çirt tepe) W, düşüş(çift dip) ise M şeklinde gösterilmektedir. Tepeler arasında %3 lük fark görülebilmektedir. Çift dip formasyonda 2. Dip seviyesini gören fiyatların direnç seviyesini geçerek yükselmesi beklenmektedir. M şeklinde yani dip formasyonda ise desteğin kırılarak fiyatların H yüksekliği seviyesinde düşmesi beklenmektedir.