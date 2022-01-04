Vinç ne demek, ne anlama gelir? Vinç kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Vinç kelimesiyle ilgili yapılan birçok yorum bulunuyor. Araç çeşidi olarak bilinen vinç kelimesinin tam TDK karşılığı doğru olarak paylaşılıyor. Vinç TDK'ya göre, ağır yük kaldırmaya ve taşımaya yarayan araç anlamındadır.

Vinç Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İnsanlar iletişime geçerken anlamını bildiği sözcükleri tercih ediyor. Anlamı bilinmeyen kelimeler kişiler tarafından tercih edilmiyor. Anlamı merak edilen çok fazla kelime bulunuyor. Türkçe dili çok geniş olması nedeniyle, bilinmeyen kelimeler kişilerce araştırılabiliyor. Vinç kelimesi de, İngilizce kökenli olan bir kelime türüdür. İngilizce kökenli olsa da, Türkçe dilinde çok yaygın olarak kullanılıyor. Vinç, yük kaldıran araçlar için kullanılan bir kelimedir. Bir araç türü olarak da biliniyor.

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Vinç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Bireyler herhangi bir kelime hakkında yorum yaparak anlamını tahmin edebiliyor. Anlamı bilinmeyen kelimeleri düşünerek, kelimenin doğru anlamına ulaşmak istiyor. Vinç kelimesinin anlamına da ulaşmak isteyen farklı insanlar bulunuyor. Vinç kelimesi TDK'ya göre bir araç türüdür. Yük kaldıran veya yükleri hareket ettiren araçlara verilen isimdir.