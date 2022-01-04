Velespit ne demek, ne anlama gelir? Velespit kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Velespit kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan toplam üç sözcük bulunuyor. Bu kelimelerden ikisi öz Türkçeyken biri Arapça kökenlidir.

1- Bisiklet

2- Çifte teker

3- Derrace

Velespit Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyılın başında literatüre giren velespit kelimesi, bisiklet anlamına gelir. Özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre birçok bisiklet çeşidi vardı. Günümüzde en fazla tercih edilen bisiklet çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Dağ Bisikleti 2- Yarış Bisikleti 3- Kardiyo Bisikleti 4- Hibrit Bisikleti

1950'li yılların başından itibaren dilde sadeleşme hareketine gidilmiş ve Türkçe, yabancı kelimelerden arındırılmaya başlanmıştır. Velespit kelimesi de Türkçeleştirilmiş ve ''bisiklet'' olarak değiştirilmiştir.

Velespit Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Velespit kelimesi iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: (Sözlük Anlamı) Süratli Ayak

İkinci Anlamı: (Terim Anlamı), Yetişkinler için iki, çocuklar için dört tekerlekli üretilen, pedal, sele ve viteslerden oluşan bir taşıt

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Velespit Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Dedemler gençliğinde bisiklete ''velespit'' dermiş.

2- Çok yakında velespitler arabaların yerini alacak.