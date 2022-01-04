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Velespit ne demek, ne anlama gelir? Velespit kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Velespit#Velespit Ne Demek
Velespit ne demek, ne anlama gelir Velespit kelimesinin TDK sözlük anlamı

1900'lü yılların başında yaygın olarak kullanılan velespit kelimesi, dilimize Fransızcadan geçmiştir. Orijinal dilinde ''velecipede'' şeklinde yazılan bu kelime, vele ve sipede sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Fransızcada vele, ayak anlamına gelirken, cipede, hız ve sürat demektir. Velespit ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Velespit kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Velespit kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan toplam üç sözcük bulunuyor. Bu kelimelerden ikisi öz Türkçeyken biri Arapça kökenlidir.

1- Bisiklet

2- Çifte teker

3- Derrace

 Velespit Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyılın başında literatüre giren velespit kelimesi, bisiklet anlamına gelir. Özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre birçok bisiklet çeşidi vardı. Günümüzde en fazla tercih edilen bisiklet çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Dağ Bisikleti 2- Yarış Bisikleti 3- Kardiyo Bisikleti 4- Hibrit Bisikleti

 1950'li yılların başından itibaren dilde sadeleşme hareketine gidilmiş ve Türkçe, yabancı kelimelerden arındırılmaya başlanmıştır. Velespit kelimesi de Türkçeleştirilmiş ve ''bisiklet'' olarak değiştirilmiştir.

 Velespit Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Velespit kelimesi iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: (Sözlük Anlamı) Süratli Ayak

 İkinci Anlamı: (Terim Anlamı), Yetişkinler için iki, çocuklar için dört tekerlekli üretilen, pedal, sele ve viteslerden oluşan bir taşıt

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 Velespit Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Dedemler gençliğinde bisiklete ''velespit'' dermiş.

 2- Çok yakında velespitler arabaların yerini alacak.

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