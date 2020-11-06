Varsa yoksa 'disleksi'

DİSLEKSİLİ BİREYLERİN YÜZDE 80’İ ÜSTÜN ZEKALI

“Dünyada ve Türkiye’de genel yargı olarak 'disleksi' bir engel olarak tanımlanıyor, oysa disleksi bir engel değil hediye” diyen Türkiye Disleksi Vakfı Başkanı Elif Yavuz bu durumu şöyle anlatıyor:

“Dislektik bireylerin yaklaşık yüzde 80’i üstün zekalı ve bu kişiler doğru yönlendirildiğinde toplumda iz bırakan bireyler oluyorlar, tıpkı dünyadaki Einstein ya da Walt Disney örneği gibi. Bu kişiler engelli değil sadece öğrenme biçimleri farklı. Bu farklılıkları da eğer doğru zamanda fark edilir ve yönlendirilirse toplumda iz bırakan bireyler oluyorlar. Dünya genelinde Agahta Christie’den Walt Disney’e, Mozart’tan Einstein'a kadar bilim ve sanat dünyasına yön veren pek çok disleksili birey var.

HEDEF 5.5 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK

2021 sonuna kadar devam eden çok kapsamlı bir proje gerçekleştireceğiz. Projenin ilk bacağı 27-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek online bir etkinlik. Halka açık gerçekleşecek bu etkinlik; workshoplar, seminerler, akademik çalışmalar, sanatçı videoları ve sokak röportajları gibi her açıdan dolu bir içerikle gerçekleşecek, ancak en önemli kısmı online test olacak. Bireyler hem kendileri hem de çocukları için bizler tarafından hazırlanan online teste tamamen ücretsiz olarak ulaşabilecek. Testin sonunda, ilgili kişinin risk grubunda olup olmadığı anlaşılacak, risk grubunda olan kişiler bizimle bağlantı kurarak vakfımızdaki uzmanlardan yardım alabilecek. Bu önemli sosyal sorumluluk projesi ile vakıf, yetişkin ve çocuk toplam 5,5 milyon kişiye ulaşarak ülkemizde disleksi konusunda hem önemli bir istatistik hem de ciddi bir farkındalık sağlamayı hedefliyor.”