Varak ne demek? Varak kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Varak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.

1- Sayfa

2- Tirşe

3- Kağıt

4- Sahife

5- Levha

6- Pano

Varak Ne Demek?

Arapça kökenli bir sözcük olan varak kelimesinin sözlük anlamı yapraktır. Bazı yörelerde tek yapraklı sayfalara ''varaka'' da denir.

Varak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Varak kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Ağaçlarda ve otsu bitkilerde bulunan yapraklardan her biri

İkinci Anlamı: Genellikle gümüş ve altından yapılan levha

Örnek Cümle:

''Tarihi binanın giriş kısmı altın varaklarla süslenmişti.''