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Varak ne demek? Varak kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Varak#TDK
Varak ne demek Varak kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan varak kelimesi, 15. yüzyılda literatüre girdi. Bu kelimenin çoğulu yapraktır. Hem ağaçların hem de kitap ve defterlerin yaprağına varak adı verilir. Altın renkli ve yaldızlı varaklar dekorasyon amaçlı kullanılmaktadır. Bunun dışında özel işlemlerden geçirilerek üretilen ve kullanıcıların beğenisine sunulan lif ve rulo yaprak çeşitleri de mevcuttur. Varak ne demek, TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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Varak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.

1- Sayfa

2- Tirşe

3- Kağıt

4- Sahife

5- Levha

6- Pano

 Varak Ne Demek?

 Arapça kökenli bir sözcük olan varak kelimesinin sözlük anlamı yapraktır. Bazı yörelerde tek yapraklı sayfalara ''varaka'' da denir.

 Varak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Varak kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Ağaçlarda ve otsu bitkilerde bulunan yapraklardan her biri

 İkinci Anlamı: Genellikle gümüş ve altından yapılan levha

 Örnek Cümle:

 ''Tarihi binanın giriş kısmı altın varaklarla süslenmişti.''

 

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