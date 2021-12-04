Uzun kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uzunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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1- Aralarındaki sessizlik uzun sürdü. (Zarf)

2- Ders çıkışı uzun bir süre seni bekledim. (Sıfat). Uzun kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uzun kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

Uzun kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kısa

2- Az

3- Güdük

4- Öz

5- Bodur

Uzun Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Dıraz:

Bazı metinlerde diraz şeklinde de geçen bu kelime, uzun anlamına gelir. Dıraz etmek ise, aradaki mesafenin açılması ve uzatmak demektir.

2- Tavil:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan tavil kelimesi, tul sözcüğünden türetilmiştir. Tul, uzun sürmek ve devam etmek anlamına gelirken, tavil de uzun bir zaman boyunca aralıksız devam eden demektir. Bu kelime daha çok uzun müddet anlamında kullanılır.

3- Boylu:

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Uzun anlamına gelen boylu, genellikle boylu poslu şeklinde ikileme olarak kullanılmaktadır.

Uzun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- İkiniz de küçücük bir meseleyi dıraz ettiğiniz için küstünüz.

2- Allah sana tavil ve hayırlı bir ömür bahşetsin.

3- Görmeyeli boylu poslu bir delikanlı olmuşsun.