Uzmanlardan yorumlar: Sınavın anahtarı Türkçe oldu

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SINAVIN ANAHTARI TÜRKÇE OLDU

Öğrenciler Türkçe, felsefe, din ve fizik derslerinde zorlandı. Matematiğe gereken zamanı ayıran ise avantaj kazandı. Bilfen Liseleri’nden eğitimci ve uzmanlar bu yılın TYT sorularını şöyle yorumladı:

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. Uzmanlara göre; sınavda analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi beceriler gerektiren sorulara yer verildi. Genel olarak sınav müfredata uygun ve özenle hazırlanmış olarak yorumlandı. Öğrenciler Türkçe, felsefe, din ve fizik derslerinde zorlandı. Matematiğe gereken zamanı ayıran ise avantaj kazandı. Bilfen Liseleri’nden eğitimci ve uzmanlar bu yılın TYT sorularını şöyle yorumladı:

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TÜRKÇE’DE PARAGRAF SORULARI ELEYİCİ OLDU

Türkçe testi MEB müfredatına ve ÖSYM formatına uygun. Soruların 33’ü anlama ve yorumlamayı, 7’si dil bilgisini ölçtü. Anlam sorularının 26’sı paragraftan oluşurken, 3 tane ikili paragraf sorusu soruldu. Paragraf soruları oyalayıcı ve eleyiciydi. Soru dağılımına baktığımızda sınavın geçen seneki sınavla örtüştüğü görüldü. Türkçe sorularında tıp, psikoloji, sinema ve edebiyatla ilgili metinlere yer verildi. Bunun yanında cevap seçeneklerinde güçlü çeldiricilerin olması, Türkçe açısından sınavın seçiciliğini ortaya koydu.

TARİHTE TEMEL KAVRAM BİLGİSİ SORULDU

Beklendiği gibi TYT mantığına uygun bir testi. Tarihî kavramlar, dönem bilgisi, temel bilgilerin yorumlanması ve kronoloji bilgisi üzerine sorular soruldu. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9’uncu sınıf kazanımlarından 2, 10’uncu sınıf kazanımlarından 1,12’nci sınıf kazanımlarından 2 soru geldi. Sorularda temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma durumu ölçüldü. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdı.

COĞRAFYADA GRAFİK OKUMA BİLGİSİ SORULDU

9 ve 10’uncu sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup müfredat dışı bir soru yoktu. 9’uncu sınıftan 2, 10’uncu sınıftan 3 soru soruldu. Coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, grafik okuma ve bilgiyi yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer aldı. Önceki sınavlardan farklı olarak harita okuma becerisiyle ilgili soru da vardı. Sorular kavram düzeyinde, çok zor olmayan, net ve anlaşılır nitelikteydi. Coğrafya dersi programındaki kazanımlarla ilgili temel bilgilere hâkim olan, bilgiyi yorumlayabilen ve grafik okuma becerisini geliştirmiş olan öğrencilerin çözebileceği, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdı.

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FESLEFE ÖĞRENCİLERİ ZORLAMADI

Felsefe soruları konulara ve kazanımlara uygun, soruların bir tanesi zor, üç tanesi kolay ve bir tanesi orta düzeydeydi. Ortak sorular genel olarak metni anlama, yorumlama, sonuç çıkarma şeklinde olup bir soru bilgiyi ölçmeye yönelikti. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almayan öğrencilerin çözdüğü felsefe soruları ise, birinci kısımda yer alan felsefe sorularına göre daha kolay sorulardı. Genel ve müfredatta baskın olan konulardan soruların seçilmesi, adayların zorlanmadan çözebilmelerini sağladı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ’NDE MÜFREDAT SIŞI SORU YOKTU

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde 2 bilgi ve 3 yorum sorusu soruldu. Zorluk derecesine bakıldığında 1 sorunun zor, 4 sorunun orta derecede olduğu görüldü. Genel olarak sınav metinden genel yargı çıkarmak, sonuca ulaşmak, akıl yürütme ve kavram kullanabilme becerisini ölçmeye yönelikti. Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. Sorular 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından geldi.

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YETERLİ ZAMANI AYIRAN BAŞARILI OLUR

Matematik testindeki sorular geçen yılın matematik testindeki sorulara yakındı. Geometri testinde ise önceki yıllara göre yapılabilir soru sayısı daha fazla oldu. MEB müfredatına uyumluydu. MEB kazanım testleri ve yardımcı kaynaklarını incelemiş ve çözmüş adayların başarılı olacağı bir sınavdı. Konu dağılımı son yıllardaki sınavlarla paralellik gösterdi. Yorumlama gerektiren sorular açık ve anlaşılır nitelikteydi. Sınavda matematik testine yeterli zaman ayırabilen öğrenciler avantaj sağlayacaktır. Bu yıl da TYT matematiğin özetinin muhakeme gücü ve yorum kabiliyeti olduğunu söyleyebiliriz.

GEÇEN YILIN SORULARINA BENZER BİR TESTTİ

Ezbere çözülebilecek sorular yerine fizik bilgilerini kavrayıp, birbirleriyle ilişkilendirilmesi gerektiren soruların yer aldığı bir sınav oldu. Fizik soruları; önceki senelerde sorulan sorulara benzer olarak günlük yaşamla bağlantı kuran, okuma alışkanlığı olan ve kazanımları özümsemiş öğrencilerin zorlanmayacağı şekilde hazırlanmıştı.

Soruların sınıf düzeyi ve üniteler açısından değerlendirmesi aşağıdaki gibi:

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- 9’uncu sınıf Kuvvet ve Hareket ünitesi kavramlarını tam anlamıyla özümseyen öğrencilerin sorunsuzca çözebileceği,

- 9’uncu sınıf: Isı ve Sıcaklık ünitesinden ısının iletim yolları kazanımlarına uygun olarak temel düzeyde,

- 10’uncu sınıf Optik ünitesinden yansıma kanunlarına ait kazanımları kavramış bir öğrencinin rahatlıkla cevaplayabileceği bir soru ve yine aynı üniteden aydınlanma konusundan seçici nitelikte başka bir soru yer aldı.

- 10’uncu sınıf Elektrik ünitesinden lamba parlaklığına ait önceki yıllarda sorulmuş sorulara benzeyen klasik tarzda ve yine aynı üniteden elektriksel enerji konusundan bir soru yer aldı.

- Sorulardan biri 9’uncu sınıf Madde ve Özellikleri ile 10’uncu sınıf Kaldırma Kuvveti kazanımlarının ortaklaşa yer aldığı temel düzeyde bir soru soruldu.

Isı ve Sıcaklık, Optik, Kuvvet ve Hareket ünitelerinden geçen yılda olduğu gibi bu yıl da soru geldi. Ayrıca sınavda Elektrik ve Optik ünitelerinden ikişer soru yer aldı.

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YORUMDAN UZAK SORULAR

TYT sınavında kimya sorularının 9 ve 10. sınıf kazanımlarına hem içerik hem konu dağılımı olarak paralel hazırlandığı görüldü. Sorular “Bilgi ağırlıklı, işlemden ve yorumdan uzak” olarak değerlendirilebilir.

* 9’uncu sınıf konularından 4, 10’uncu sınıf konularından 3 soru soruldu.

* Grafik ve tablo içerikli sorulara yer verilmemiş ve işlem yapılmasını gerektiren sadece 1 soru soruldu.

* Sınavda öncüllü soru sayısı 3 olup sınavın genelinde olumlu soru kökü kullanıldı.

* İyi bir temel kimya bilgisine sahip, planlı ve verimli çalışan öğrencilerin beklediği tarzda bir sınav olduğu görüldü.

BİYOLOJİDE ANLAŞILIR SORULAR

Biyolojide sorulan 6 sorunun tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı, soruların temel bilgi ve kavrama düzeyinde olduğu gözlendi.

9'uncu ve 10'uncu sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulandı. Soruların ifadesinde anlaşılır bir dil kullanıldi. Soruların sınıflara ve konulara göre dağılımı şöyle:

9. SINIF

1. Soru: Yaşam Bilimi Biyoloji: Canlıların Yapısında Temel Bileşikler - Karbonhidratlar

2. Soru: Hücre : Organeller

3. Soru: Canlılar Dünyası: Canlı Alemleri ve Özellikleri – Bakteri, Protista

10. SINIF

1. Soru: Hücre Bölünmeleri: Mitoz

2. Soru: Kalıtımın Genel İlkeleri: Eşeye bağlı kalıtım

3. Soru: Ekosistem Ekolojisi: Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı