Uzmanlar LGS sorularını değerlendirdi

BİLFEN OKULLARI

SEÇİCİ BİR SINAVDI

ÇELDİRİCİLER GERİ DÖNDÜ

Matematik sınavının genel olarak görselleri yoğun, metinleri sade ve anlaşılır sorulardan oluştuğunu görüyoruz. Sınavda karşımıza çıkan işlem gerektiren ve kısa soruların, Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı örnek sorularla örtüştüğünü söyleyebiliriz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu LGS’de de kuvvetli çeldiricilerden oluşan, birden fazla kazanım içeren sorular dikkat çekti. Özellikle 'çarpanlar ve katlar, pisagor, silindir ve olasılık' başlıklarına ait sorular bu sınavın belirleyicisi olacak.

FEN OKURYAZARLIĞI ÖNE ÇIKTI

Fen Bilimleri sınavı kazanımlara uygun olarak hazırlanmış olup MEB Fen Bilimleri ders kitabının konu anlatımında bahsedilmeyen bir bilginin olmadığı ve her üniteden soru sorulduğu görüldü. Çeldirici sorularla birlikte her sene olduğu gibi bu sene de deney düzenekleri ile ilgili sorular sınavda fazla sayıda yer aldı. Bu soruların deneyi anlatan kısımları oldukça ayrıntılı ve açıklayıcı yazıldığı için soruların hem metin kısımlarının hem de soru köklerinin uzunluğu dikkat çekti. Eski LGS sorularına kıyasla öncüllü soruların sayısında artış olması, fen okuryazarlığı yüksek olan öğrencileri avantajlı hâle getirdi.

TÜRKÇE ŞAŞIRTMADI

Türkçe soruları beklendiği gibi müfredata uygundu. Uzun bir aradan sonra öğrencilerimiz ilk defa kazanımların tamamından sorumlu tutuldu. Türkçe sınavında önceki yıllarda olduğu gibi anlam sorularının yoğunlukta olduğunu bununla birlikte beş dil bilgisi sorusu sorulduğunu görüyoruz. Soruların zorluk derecesine baktığımızda özellikle 'sözcükte anlam, şiir yorumlama, metin türleri ve yakın anlamlı cümle' başlıklarından gelen soruların ayırt ediciliğinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Grafik ve görsel yorumlama soruları içeriklerinin yoğunluğu ve uzunlukları sebebiyle öğrencilerin süreyi verimli kullanmalarını gerektirdi. Bu sebeple zaman yönetimini doğru yapanların fark yaratacağı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

BİLGİ VE YORUMUN GÜCÜ KAZANACAK

Adaylar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin tüm müfredatından sınava girdi. Sorulardaki metinlerin MEB kitabından seçildiği görüldü. Sınavda 'Kaza ve Kader' inancı ünitesinden 2 soru, 'Zekât ve Sadaka' ünitesinden 2 soru, 'Din ve Hayat' ünitesinden 2 soru, 'Hz. Muhammed’in Örnekliği' ünitesinden 2 soru, 'Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri' ünitesinden 1 soru ve ünite sonlarında yer alan peygamber kıssalarından üç peygamberi içeren 1 soru olmak üzere toplam 10 soru soruldu. Sorular müfredata uygundu. Geçmiş yıllardaki sınavlardan farklı olarak sınavda 3 soru doğrudan bilgi temelliydi. Çeldiricileri kuvvetli sorular yer aldığı için dikkati ölçen bir sınav olarak değerlendirebiliriz. Bir ayet, bir hadis ya da dini bir metnin asıl konusunu bulup bu materyallerin içinden doğru çıkarımlar yapabilen öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi adına bu sınavda başarıyı yakalayacağı kanaatindeyiz.

AYRINTILI SORULAR ÖĞRENCİLERİ ZORLADI

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavında; alan ve kavram bilgisi gerektiren ve bu bilgileri tarihsel olaylar üzerinde kullanabilme becerisini ölçen sorulara ağırlık verildiği gibi neden sonuç ilişkisi üzerinden öğrencilerin konular arasında bağ kurabilme, çıkarım yapabilme becerisini iyi ölçen sorulara da yer verildi. Sınavda; bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyinde sorular yer almaktadır. Güçlü çeldiriciler ile bilgi ve beceri ölçülmek istendiği gibi dikkat faktörü de göz ardı edilmedi. Sorular konulara, kavramlara hâkim olmayı, paragrafı sonuna kadar okumayı, verilen bilgilere bütüncül bakmayı gerektiren şekilde hazırlanmıştı. Yıl boyunca MEB’in yayımladığı örnek sorularla sınav sorularının arasındaki paralelliğin çok az olduğu görüldü. Kavram ve alan bilgisine hâkim, konu bütünlüğünü sağlayabilen, tarihsel yorumlama ve çıkarım yapabilme becerisi kazanmış öğrencilerin dahi karar vermekte zorlanabileceği bir sınavdır. 'Nitelikli okullara' öğrenci alımı yaparken T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi belirleyici ders olarak yorumlanabilir. Soruların gerek beceri düzeyi gerek içeriğinin geçmiş yıllardaki LGS sorularından çok daha fazla ayrıntı içeriyordu ve zorluk derecesi yüksekti.

KELİME BİLGİSİ ÖN PLANDA

İngilizce soruları, 2023-2024 eğitim yılının ilk 9 ünitesindeki tüm konu ve kazanımlardan oluşuyor. Sorular ilgili ünitelere ait kazanımları dengeli bir şekilde test etti. Sınavda tüm soruların MEB kazanımlarına ve ders kitaplarına uygun olduğu gözlemlendi. Sınavda yer alan sorular, MEB içeriğine paralel olarak hazırlanmış ve sınavda bilgi basamağındaki sorular ağırlıktaydı. Ölçülen temel beceriler; kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve analiz yapma şeklinde özetlenebilir. İlgili ünitelere ait kelime bilgisinin önemi ortaya çıkıyor. Yeterli kelime bilgisine sahip olmayan öğrenciler, bağlamı anlamakta ve çıkarım yapmakta zorlanacaklardır. Geçen yıl sınavda diyalog soruları öne çıkarken bu yıl birden fazla alt kazanımı barındıran metinler ağırlıktaydı. 10 sorudan 4’ü olumsuz yönergeden oluştuğu için yönergeyi dikkatli okuma becerisi de öne çıkan unsurlar arasında.

Sınava hazırlık sürecinde farklı soru tipleri çözmüş, hedef kelimeleri düzenli bir şekilde tekrar etmiş, sınav sırasında yönerge ve seçenekleri dikkatli bir şekilde okuyarak zaman yönetimini doğru ve etkin bir şekilde kullanmış öğrenciler bu yıl LGS İngilizce sınavında başarılı olacak.

OĞUZKAAN KOLEJİ

TEST ORTALAMALARI YÜKSEK OLACAK

Son yılların en farklı sınavıydı. Hemen hemen her branşta öğrencilerin kolaylıkla çözeceği soruların sayısı artırılmıştı. Anlama, yorumlama, çıkarım yapma gerektiren soruların sayısı azaltılmış daha çok bilgi ve kavram gerektiren soru sorulmuştu. Genel olarak her branştan zorlayıcı 2 ya da 3 soru vardı. T. C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük soruları ile din kültürü ve ahlak bilgisi soruları geçen yıllara göre öğrencileri daha çok zorlayacak sorulardan oluşmuştu. 2024 LGS sonuçlarına göre test ortalamaları yükseleceğini ön görüyoruz. Ancak bazı branşlarda geçen yıla göre zorlayıcı sorular olması nedeniyle tam yapabilecek öğrenci sayısı hakkında konuşmak zor.

TÜRKÇE

Sınavda müfredat dışı herhangi bir soru sorulmamıştı. Sınavda herhangi bir hatalı soru yoktu. Ayrıca paragrafta ana düşünce sorusu da yoktu. LGS’de ilk defa sözel mantık sorusu sorulmadı. Bu sınavı geçmiş yıllara göre daha kolay bir sınav olarak değerlendirebiliriz. Sözel mantık sorusunun olmaması bu sınavı diğer sınavlardan ayıran en belirgin özelliklerden birisiydi. Ayrıca dil bilgisi soruları çok kolay sorulmuştu. Yıl içinde MEB tarafından yapılan 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi de sınavda soru olarak yer almıştı. Türkçe sınavının eleyicilikten uzak olması düzenli çalışan öğrenciler için dezavantaj oldu.

MATEMATİK

Bütün sorular MEB kazanımlarına uygundu ve müfredat dışı soru yoktu. Hatalı ya da itiraza yol açabilecek bir soru yoktu. Soru dağılımında, bir konuya daha fazla bir eğilim bulunmuyordu. Bu sene önceki seneden farklı olarak simetri sorusu gelmiş ve sorular konulara eşit olarak dağıtılmış. Yine veri analizi, çarpanlar katlar ve olasılık konularından önceki seneye göre daha az soru geldi. Bununla beraber Üçgenler konusundan bu sene geçen seneye göre daha fazla soru soruldu. 2023 LGS ye göre biraz daha zor bir sınav oldu. Ortanın üstü soru sayısı daha fazla ve geçen sene eleyici soru yok iken bu sene 1 tane çok zor, 4 ya da 5 tane de zor diyebileceğimiz soru bulunuyor.

FEN BİLİMLERİ

Sorular MEB kazanımlarına uygun hazırlanmış. Müfredat ve kazanım dışı bir soru bulunmuyordu. Kesin olarak hatalı diyeceğimiz soru yok ama A kitapçığı 13’ü soruda geçen “işçilerin işlem boyunca çektikleri ipin uzunlukları eşittir” cümlesi kafa karıştırıcı oldu. Okuduğunu iyi anlamayı gerektiren bu soru çoğu öğrenciler tarafından yanlış anlaşılmaya açık oldu. Önceki yıllara göre kolay sorular daha da kolaylaştırılarak hazırlanmış Sanırım ortalamayı yükseltmek amaçlanmış olmalı. Genel olarak düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği sorular soruldu.

İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Sorular MEB kazanımlarına uygun. Müfredat dışı soru yok. İtiraza neden olacak hatalı, bilgi yanlışı olan soru yok. Yalnız 1’inci Ünite Trablusgarp (7’nci soru) birden fazla kez okuma gerektiren anlaşılması zor soru, 3’üncü sorunun alıntı kısmı ağır dil içeriyor. Sınav genel olarak orta zorluktaydı. A kitapçığına göre 7’nci sorunun paragrafında anlatım zorlayıcı dikkat ve yüksek algı istiyor. 5’inci soru kavram bilgisi istiyor. Bu yılda yeni nesil sorulara yer verilmemiş. Bu seneki sınavda kavram bilgisine ağırlık verilmiş bilgiden çıkarım yapma soruları da yoktu. Son yılların en zor inkılap sınavı, paragrafta kullanılan dil oldukça ağır, anlatım tarzları dolaylı, zor sorularda kullanılan dil öğrencilerin anlama seviyesini zorlayacak nitelikte.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

MEB müfredatına uygun, müfredat dışı soru yok. Hatalı soru yok. Genel olarak değerlendirdiğimizde A kitapçığına göre 1,5 ve 8. sorular kolay 2,7,9 ve 10’uncu sorular orta, 3’üncü soru zor 4 ve 6’ncı sorular çok zor olarak hazırlanmış. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları bilgi ve kavram ağırlıklı bir sınav olması nedeniyle önceki yıllara göre öğrencileri zorlayıcı bir sınav oldu.

İNGİLİZCE

Tüm sorular MEB kazanımlarına uygun. Müfredat dışı soru yok. Hatalı, yanlış bilgi içeren veya itirazlara yol açabilecek soru yok. Soru dağılımında sürpriz bir durum yok. 10. ünite hariç her üniteden soru sorulması iyi olmuş; önceki yıllara göre soru dağılımı daha makul. Genellikle 10. üniteden zaten soru çıkmıyor ama bazı yıllarda her üniteden de soru sorulmadığı olmuştu. İngilizce sorularını kolay olarak değerlendiriyorum. A kitapçığına göre en zor ve belirleyici soruların 4 ve 9’uncu sorular olduğunu düşünüyorum. Sebebi ise dikkat gerektiren sorular olması. Önceki yıllara benzer tarzda sorular sorulmuş. Grafik yorumlama gerektiren yeni nesil soru sorulmamış. Yönergeler gayet açık ve basit. Sorularda kelime bilgisi yine ön planda.

NESİBE AYDIN OKULLARI

ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ ÖLÇÜLDÜ

Matematiğin yüz güldürdüğü sınavda; öğrencilerin problem çözme, yorumlama, bilgiyi gerçek hayatla ilişkilendirebilme ve zaman yönetimi becerilerinin ölçüldüğünü belirten Nesibe Aydın Okulları eğitim uzmanlarının, sınava ilişkin detaylı yorumları şöyle:

MATEMATİK YORMADI

2024 LGS’nin matematik bölümü beklendiği üzere MEB’in kazanım odaklı örnek sorularıyla açık ve anlaşılır olması bakımından benzerlik gösterdi. Sınavın bilgi, görsel okuma, problem çözme, dikkat becerilerini de ölçer nitelikte olduğu tespit edildi. Öğrencilerin sorumlu olduğu tüm konuların yer aldığı sınavda, sorular genel anlamda kolay ve orta düzeydeyken birkaç sorunun zor seviyede olduğu görülmüştür. Çarpanlar ve Katlar, Kareköklü İfadeler ile Üçgenler konularına ait sorular ayırt edici nitelikte. 2024 LGS matematik bölümü soruları; okuduğunu anlayan, doğru yorumlayan, problem çözme becerisine sahip, kazanımları iyi kavramış ve zamanı iyi yöneten öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını gösterdi.

TÜRKÇE HEM BİLGİYİ HEM BECERİYİ ÖLÇTÜ

Türkçe bölümü beklendiği üzere MEB’in yayımladığı örnek sorularla ağırlıklı olarak benzerlik gösterdi. Okuduğunu doğru yorumlayan öğrencilerin avantajlı olduğu sınavda muhakeme, akıl yürütme becerisi ve bilgi de önemini hissettirdi. Cümlede Anlam ve Ana Düşünce sorularında çeldiriciler kuvvetliydi. Deyim ve Anlatım İlkeleri sorularında olay üzerinden bilginin yorumlanmasının istenmesi, soru kalıplarının değiştiğini gösterdi. Ayrıca soru çözümüne etkisi olan bazı deyim ve sözcüklerin MEB ders kitabında yer alması da Millî Eğitim materyallerinin mutlaka kullanılması gerektiğini gösterdi. Sözel Mantık, Cümlenin Ögeleri, Fiilde Çatı konularıyla ilgili doğrudan soru sorulmaması dikkat çekerken, dil bilgisinde bazı soruların ezbere dayalı olması da öğrencileri zorlayacak noktalardandı. Sınavda grafik ve tablo sorularına beklendiği şekilde yer verilmesi analitik düşünme becerisine sahip olmanın önemini bir kez daha hissettirdi.

FEN BİLİMLERİ YIPRATTI

Gündelik hayatla da ilişkilendirilen fen bilimleri sorularının, MEB tarafından geçmiş yıllarda yayımlanan ve çıkmış sorularla benzer olduğu, ancak alışılageldik soruların dışında tasarım sorularının da bulunduğu gözlemlendi. 7 ünitenin tamamının sorgulandığı fen bilimleri bölümünde, özellikle elektrik ve basit makine sorularının belirleyici olduğu görüldü. Görsellerin de kullanıldığı, analiz ve bilimsel düşünme yeteneğini ölçen, örnek olay, deney düzeneği yorumlatan soruların bolca bulunduğu gözlendi. Soru kökünün de ne kadar önemli olduğu gözler önüne serildi. Öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorum yapabilme, akademik bilgiyle birleştirip çözümleyebilme becerilerinin sorgulandığı bir sınav oldu. Geçmiş yıllara nazaran öğrencileri oldukça zorlayan, alışılagelmiş soruların dışında soruların da bulunduğu, okuma ve anlamanın ön plana çıktığı fen bilimleri soruları öğrencileri oldukça terletti.

İNGİLİZCE DÜZEYE UYGUNDU

Yabancı Dil soruları değerlendirildiğinde kapsam geçerliliği yüksek, MEB’in örnek sorularıyla paralel, daha önceki yıllarda çıkan LGS sorularına çok benzer bir sınav olduğu, sınavda ilk dokuz ünitenin tamamına yer verildiği gözlemlendi. Bu yıl da 'Natural Forces' adlı onuncu üniteden soru gelmedi. Sınavda diyalog tamamlama, okuduğunu anlama, sözel mantık ve kelime bilgisine dayalı soru tiplerine yer verilirken grafik okuma ve yorumlama sorularına bu sene yer verilmedi. Olumlu-olumsuz soru kökleri neredeyse eşit oranda kullanıldı. İngilizce sorularına genel olarak bakıldığında soruların öğrencilerin düzeyine uygun olduğu gözlemlendi.

BİLGİ VE YORUM GÜCÜNÜ SINAYAN SORULA

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük soruları, yıl boyunca MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösterse de sınavda çıkan soruların çeldiriciliği, örnek sorulardan daha düşüktü. Ayrıca bu seneki soruların geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlara göre ayırt ediciliğinin yüksek olduğu görüldü. Kavram ve kronoloji bilgisinin ön plana çıktığı ve kapsam geçerliliği yüksek olan bu sınavda bazı soruların birden fazla kazanım ölçtüğü görüldü. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 7’nci üniteden soru bulunmadığı tespit edildi. Yıl boyunca tavsiye edildiği şekilde konu, kavram ve kronoloji çalışarak günlük tekrarlarını aksatmayan, okuduğu paragrafları da bilgisiyle harmanlayabilen öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği bir sınav oldu.

DİKKAT VE BİLGİ İSTEDİ

Din kültürü ve ahlak bilgisi 2024 LGS’de soruların açık, anlaşılır ve net olduğu gözlemlendi. Soru kazanım tablosu incelendiğinde sınavda kader ile ilgili kavramlar, Maun suresi ve anlamı, zekât ve sadaka, Hz. Musa (a.s), Hz. Yusuf (a.s), Hz. Şuayb (a.s) ile ilgili ortak bir soru, din ve hayat, kader ve kaza inancı, Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatındaki örnek davranışlar, Kur’an-ı Kerim ve özellikleri konularından soruların geldi. Sorular içerik olarak incelendiğinde zekât, evrensel yasalar ve peygamberler ile ilgili olan soruların bilgi ağırlıklı; diğer soruların ise okuduğunu anlama ve metnin bağlamına dikkat etmeyi ölçen nitelikte olduğu görüldü. Önceki yıllarda sorulan sorular ve yayımlanan örnek sorular incelendiğinde bilgi gerektiren soruların olması dikkat çekti.

DOĞA KOLEJİ

KAZANIM KAVRAMA SORULARI VARDI

Doğa Koleji ortaokul bölüm başkanları, disiplinli çalışmayı ilke edinmiş ve zaman yönetimi konusunda başarılı öğrencilerin daha yüksek başarı düzeyine sahip olacağını belirtti. Sınavda bağlamsal soruların yanı sıra kazanım kavrama sorularının da yer aldığı görüldü. Sözel ve sayısal oturum testlerinin her birinde, belirleyici sorular yer aldı.

ZAMAN YÖNETİMİ BECERİSİ GEREKTİRDİ

Türkçe dersi Öğretim Programı’nın temel amacı; öğrencilerin dili en yetkin biçimde kullanabilmelerini, Türkçenin anlam derinliği ve zenginliğine hâkim olmalarını sağlamak. Bu anlamda Türkçe dil becerilerini geliştirmek, uzun ve süreklilik arz eden bir süreç gerektiriyor. Sınavın Türkçe testi de bu birikimi ölçmeye dayalı ve oldukça ayırt edici soruların da yer aldığı bir formda.

Türkçe testinde bu yıl da okuduğunu anlama ve yorumlama, anahtar beceridir. Bu beceri; gerek sözcük, cümle ve paragrafta anlam gerek de grafik-tablo sorularıyla sınanmış. Bu sorularda işlem basamaklarını takip etmek, çıkarımda bulunabilmek, haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiğini tespit edebilmek önemli. Ana dil eğitiminde sarmal bir şekilde dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleriyle yorum becerisi gelişmiş ve okumayı günlük hayatının bir parçası hâline getirmiş öğrencilerin, sınavı bir adım önde tamamlayabileceğini söyleyebiliriz. Söz varlığının geliştirilmiş olması; metin tamamlama, içerik yorumlama sorularında da öğrencileri bir adım öne çıkarmıştır. “Gözlem, tasarı, karşılaştırma” gibi kavramların bilinmesi de yorum becerisini desteklemekte. Bu durum, branş bazlı bazı teknik bilgilerin bilinmesinin de önemini ortaya koyuyor. Dil bilgisi ve yazım-noktalama soruları, konu tekrarı yapan ve bol soru çözen öğrenciler için yapılabilir düzeyde. LGS Türkçe sorularının yapılabilmesinin, geçmişten gelen bir dil birikimin olmasına ve okuma becerisinin gelişmiş olmasına bağlı olduğunu önemle vurgulamak gerekir.

MATEMATİKSEL İŞLEM BECERİSİ ÖLÇÜLDÜ

Matematik test soruları, Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı kalınarak hazırlanmıştı. Beklenildiği gibi matematik testinin tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında düşünme ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşuyor. Görseller kullanılarak zenginleştirilen sorular okuduğunu anlamaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalı. Testin soruları, problem çözme yeteneğini, matematiksel işlem ve analitik düşünme becerilerini ölçüyor. Anlatımı açık olan matematik soruları dikkatli okunup yorumlanabildiğinde öğrencileri doğru sonuca götürülüyor. Sınavda, öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kullandıkları dokümanlarda sıkça karşılaştıkları sorularla benzer sorular vardı.

BİLGİ HÂKİMİYETİ VE YORUM BECERİSİNİ GEREKTİRİYOR

Fen bilimleri sınavında tüm ünitelerinden soru sorulmuş olup, MEB müfredat ve kazanımlarına uygundu. Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelikti. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı metin, grafik ve görsellerin yer aldığı sorulardan özellikle “Basit Makineler” ünitesinden gelen soruların derinlemesine düşünme becerisi gerektirdiği söylenebilir. Müfredat ve kazanımlara hâkim, okuduğunu anlayarak yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı bir şekilde yapabilecekleri bir sınav uygulaması oldu.

BİLGİDEN HAREKETLE YORUMLAMA YETENEKLERİ ÖLÇÜLDÜ

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları ilk altı ünite kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Sınav, dersimiz öğretim programına uygun ve zorluk seviyesi bakımından orta düzeyde. Derinlemesine düşünme becerisi gerektiren iki soru vardı. Sorular genel itibarıyla öğrendiği bilgileri yorumlayabilen, bilgiden hareketle sonuca ulaşabilen ve kazanımlar arası ilişki kurarak bilgileri transfer edebilen öğrencilerin çözebileceği şekilde hazırlandı. Sorular yıl içinde yayımlanan örnek sorular ile çalışma sorularında karşımıza çıktığı gibi öğrencilerin verilen metni yorumlama yeteneğini ölçer nitelikte. Ünite kazanımlarına ve kavramlarına hâkim, düzenli konu tekrarı yaparak soru çözen öğrencilerimiz sınav sürecini başarıyla tamamlandı.

TEMEL OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİ

Yabancı Dil İngilizce soruları, Millî Eğitim Bakanlığının müfredatına uygun olarak hazırlanmıştı. Sınav sorularının, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan örnek sorulara göre daha kısa ve genel olarak daha basit bir yapıya sahipti. Sorular, öğrencilerin dikkatli bir şekilde okuma ve anlama yeteneklerini ölçtü. Genel olarak soruların çözümü okuduğunu anlama becerisine dayanmakta olup analiz ve yorumlama gerektirmedi. Soru kökleri net ve anlaşılır olmakla birlikte hem olumlu hem de olumsuz soru formları da sınavda kullanıldı. Bu nedenle, okuduğunu anlayabilen ve içselleştirebilen öğrencilerin sınavda başarılı olması bekleniyor. İngilizce soruları, temel okuma ve kelimeyi anlamlandırabilme becerilerine dayanarak çözülebilecek düzeyde. Konuyla ilgili bilgiye hâkim olan öğrenciler, soruları hızlıca çözebilirler. Bu nedenle, doğru stratejilerle İngilizce testinde başarı elde etmek mümkün.

DÜŞÜNSEL BECERİLERİ ÖLÇTÜ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların ölçme-değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görüldü. Sınavda yer alan sorulara genel olarak baktığımızda ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldı. Soruların, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış örnek sorulara benzer şekilde hazırlandığı görüldü. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte aynı zamanda düşünsel becerilere de dayalı. Sorular, sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzda soruldu.

GEN KOLEJİ

FEN BİLİMLERİNDE ÇELDİRİCİLER BELİRLEYİCİ OLDU

Hem akademik hem de sosyal ve duygusal yönlerden eğitmenleri ile sıkı bir hazırlık dönemi yaşayarak LGS’ye hazırlanan öğrencilerin yıl boyunca büyük bir gayret sergilediğini belirten GEN Koleji Ortaokul Bölüm Başkanları 2024 LGS soruları hakkında “Geçen yıl sadece 1. dönem konularından sorulduğu için tam bir kıyaslama doğru olmayabilir ancak, Matematik sorularının biraz zorlayıcı ve Fen Bilimlerindeki çeldiricilerin ise belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Sınavda bilginin yanı sıra öğrencilerin okuduğunu anlama, sonuç çıkarma, yorumlama, analiz yapma, problem çözme, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerileri değerlendirildi” denildi.

MATEMATİK

Sorular MEB müfredatına uygun kazanımlardan oluştu. Yıllık planda yer alan her üniteden sorular vardı. Sınav kazanım kavrama soruları ve dikkat isteyen orta zorlukta sorulardan oluştu. Sınavdaki 7 soru öğrencilerin kolayca cevaplayabileceği sorulardan oluştu. Sınavın yüzde 10’u zor ayırıcı sorulardan kalan sorular orta zorlukta hazırlandı. Örnek sorularda olduğu gibi bu sene ilk defa görsel olmayan kazanım kavrama soruları bulunuyordu. Seçici diyebileceğimiz birkaç soru vardı. Düzenli tekrar yapan, konuları pekiştirerek düzenli soru çözme kazanımlarına hakim olan öğrencilerin kolayca üstesinden gelebileceği bir sınavdı.

TÜRKÇE

Ağırlık aynı ama terazinin kefesindekiler farklı; bu seneki sınavda geçtiğimiz seneye göre farkı dil bilgisi soruları olduğu için anlam soruları yerine daha çok beceri temelli sorulara bırakmış. Sorular MEB müfredatına göre sorulmuştu. Fakat soru dağılımı önceki yıllara göre biraz farklıydı. Soru dağılımları şu şekildeydi: anlatım bozukluğu, 1; yazım kuralları, 1; noktalama işaretleri, 1; fiilimsi, 1; cümle türleri, 1; şiir yorumu, 1; sözcükte anlam, 2; cümlede 3; Parçada anlam diyebileceğimiz soru ise yok denecek türdendi. Parçada anlamla ilişkilendireceğimiz sorulardan biri yardımcı düşüncelerle diğeri ise düşünceyi geliştirme yolları ile ilgiliydi. Diğer paragraf sorularını da beceri temelli sorular çerçevesinde değerlendirebiliriz. Sınav, dil bilgisi bölümünde başarılı olamayan öğrencilerin ortalama netlerinin yüksek olması adına oluşturulmuş bir sınavdı. Yine daha önceki yıllarda MEB’in vazgeçilmezi olan mantık-muhakeme sorusu yoktu. Özetle sınav müfredat kapsamının içinde de olsa önceki yıllara oranla kıyaslanamayacak kadar kolaydı. Belki başarılı öğrenciler arasındaki sıralamayı değiştirecek iki sorudan söz edebiliriz. Bunlardan birisi anlamın sorgulandığı şiir sorusu diğeri ise grafik okuma sorusu.

FEN BİLİMLERİ

Sınavın genel durumuna baktığımızda bilgiyi deney düzenekleri üzerinde yorumlama ile ilgili soruların ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. Sorular MEB’in yayınladığı örnek sorulara paralel soruldu. Kazanım, kavrama basamaklarına yönelik soru miktarı daha fazla yorum gerektiren soru miktarı daha azdı. Ancak yorum gerektiren soruların sayısı az olmasına rağmen çeldirici özellikleri yüksek sorulardı. Kazanımları iyi bir şekilde öğrenmiş ve yorumlama kabiliyeti yüksek olan öğrencilerin kolaylıkla yapabilecekleri sorulardı.



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Dönem boyunca sıklıkla üzerinde durulan kavramlar ile ilgili net sorular bulunmaktadır. İnkılap Tarihi, bu sene de öğrencilerin sene boyunca edindikleri bilgileri kullanarak çıkarım yapmalarını ve yorumlama becerilerini ölçümlemeye yönelik sorulara yer vermiştir. Her iki dönemin konularından sorular yer aldı. Sınav genel itibari ile kolay ve orta düzey sorulardan oluştu.

İNGİLİZCE

Müfredata göre ağırlıklı olarak 'Friendship', ‘The Internet' ve ‘Adventures’ ünitelerinden 2’şer soru soruldu. ‘Teen Life, In the Kitchen, On the Phone ve Chores’ ünitelerinden 1’er soru gelmiştir. 'Tourism, Science ve Natural Forces’ ünitelerinden hiç soru gelmedi. 1 soru da sadece Science ünitesinde bir iki kelimeyi The Internet ünitesi sorusunun içinde sormuşlar. Sorular, dilbilgisi veya kelime bilgisini ölçen sorular değil ve ezbere yönelik sorulmadı. Sınavda müfredat dışına çıkılmamış, geçmiş yıllara göre daha kolay bir sınav olması. Soruları dikkatli okuyan, hedef kelimelere çalışan, yönerge ve seçenekleri doğru okuyan öğrencilerin rahat yapabildi. LGS 2024’ün ezberci yaklaşım ile çözülmeyecek, dikkatli okuma, okuduğunu anlama ve bağ kurma becerileri gerektiren bir sınavdı.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

2024 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmıştı. Yalnızca, 'Caminin Önemi' içerikli soru beşinci sınıf müfredatından olup, paragraf şeklinde sorulmuştu. Tüm ünitelerden sorulara yer verilmişti. Dört tane soru bilgi yoklayıcı, altı tanesi ise öncüllü ve paragrafa dayalı olacak şekilde hazırlanmıştı. Geçen seneye benzeyen bir sınavdı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

TÜRKÇE TESTİ BELİRLEYİCİ OLACAK

LGS sorularını değerlendiren Bahçeşehir Koleji’nden yapılan açıklamada, “Bu seneki sınavda her derste ayırt edici sorular bulunmakla birlikte Türkçe testinin geçen yıl olduğu gibi belirleyici test olacağını söylemek mümkün. Öğrencilerin şu anda kazanabilecekleri okulları belirlemek için puanlarını hesaplayıp liselerin geçen seneki taban puanları ile kıyaslamaları doğru olmaz. Çünkü tercihler puana göre değil yüzdelik sırasına göre yapılır. Yüzdelik sıraları ise 28 Haziran’da açıklanacak” denildi.

ZAMAN YÖNETİMİNİ ÖN PLANA ÇIKARDI

LGS Türkçe sınavı, tüm yılın konularını kapsayan sorulardan oluştu. Okuduğunu anlamanın ön planda olduğu sınavda seçenekler; analiz etme, kavrama ve çıkarımda bulunma becerilerini gerekli kıldı. Bu sorular, hem dikkatin ve odaklanarak okumanın önemine dikkat çekmiş hem de sınavın ayırt edici soruları olmuştu. Özellikle grafik ve uygulama sorularındaki işlem basamakları, dikkati ve zaman yönetimini ön plana çıkarmıştır. Dil bilgisi soruları ise kazanımları kavramış, konuya hâkim olan öğrencilerin yapabileceği nitelikte. Genel olarak LGS Türkçe soruları önceki yıllarda olduğu gibi kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, mantık ve muhakeme gücünün, görsel okuma becerisinin ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koymuştur.

KAVRAM BİLGİSİ EKSİK OLAN ÖĞRENCİNİN ZORLANDI

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük testinde 7’nci ünite olan Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası ünitesinden soru yer almadı. Daha önceki yıllarda sorulan Mustafa Kemal’in çocukluk, eğitim ve askerlik hayatı; Genelge ve Kongreler süreci ile TBMM Dönemi’ni içeren sorulara bu yıl yer verilmedi. Bir Kahraman Doğuyor ünitesine ait “Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.” kazanımına dahil olan Trablusgarp Savaşı ile ilgili sorunun, Almanya açısından değerlendirilmesinin istenmesi sorunun zorluk derecesini artırmıştır. Bu nedenle sorunun sınavın en ayırt edici sorusu olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girme sebepleri ile ilgili olan soruda, öğrencilerin mevcut bilgilerine ek olarak 7. Sınıf Sosyal Bilgiler konularındaki bilgisini kullanması beklenmiştir. Bu durum soruyu ayırt edici hale getirdi. Kurtuluş Savaşı ile ilgili durum-sonuç ilişkisinin kurulması beklenen soru, konuyu bilmeyen öğrencinin zorlanacağı bir soru olmuştur. Olumsuz soru kökü olan soru sayısı önceki yıllara göre daha azdı. Bir kez daha görüyoruz ki, konu ve kavram bilgisini yorumla birleştiremeyen öğrenci için zorlayıcı bir sınav oldu. Kavram ve yorum gücünün önemi ortaya çıktı.”

ÇIKARIM YAPMA BECERİSİ ÖN PLANA ÇIKTI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm sorular 8’nci sınıf kazanımlarını ölçtü. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edildi. Sınav, bilginin yanı sıra öğrencilerin çıkarım yapma ve okuduğunu anlama becerilerini ölçtü. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak daha fazla bilgi gerektiren soru sorulduğu görüldü. Ünitelerin sonunda yer alan “Bir Peygamber Tanıyorum” bölümü ile ilgili birden fazla kazanımın farklı peygambere ait bilgiler verilerek tek soru ile ölçülmesi dikkat çekti.

ÇOK ZORLAYICI OLMAYAN BİR SINAVDI

LGS İngilizce sınavı, genel olarak konu ve kazanımlara hâkim olan öğrencilerin zaman kaybetmeden yapabilecekleri sorulardan oluştu. Önceki yıllara göre genel olarak çeldiricilerin çok kuvvetli olmaması da öğrencilerin doğru seçeneğe daha kolay ulaşmalarını sağladı. Soruların ünitelere göre dağılımı dengeliydi. Geleneksel okuduğunu anlama becerisi gerektiren soruların yanı sıra verilen bilgiler doğrultusunda mantıksal çıkarım yapma ve karar verme becerilerini de ölçen sorular mevcuttu. Sorulardaki bağlamlar, diyalog, davetiye, telefon konuşması, durum belirten paragraf, ilan ve görsel içerikler kullanılarak oluşturulmuştu. Bu içerikler, internetin faydaları ve zararları, evdeki sorumluluklar, ekstrem sporlar gibi geniş bir konu yelpazesinden ve günlük yaşamın çeşitli alanlarından seçilmişti. Böylelikle öğrencilerin farklı konularda bilgi sahibi olmalarının ve esnek düşünme becerilerinin de ölçüldüğü bir sınav oldu.

DENGELİ DAĞILIMI VARDI

Matematik testi, konuları açısından dengeli bir dağılım gösterdi. Geçen senelerden farklı olarak günlük hayatta karşımıza çıkmayan matematiksel kavramlarla ilgili soruların kazanım düzeyinde sorulduğu görüldü. Bu soruların dışında kalan sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanıldı. Bazı sorularda kullanılan şekiller sorunun çözümünde etkin rol oynadı. Sorular geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki sorularla ve MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik gösterdi. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi soruların ifadelerinin kısa, açık ve net olduğu gözlendi.

DAHA AZ ZORLAYICI BİR SINAV

Fen bilimleri testinde ağırlıklı olarak madde ve endüstri ünitesinden sorular yer aldı. Sınavda genel olarak zor, orta ve kolay sorular bulunmakla birlikte Basit Makineler ünitesi ile Elektriksel Yükler ve Elektrik Enerjisi ünitesinden ayırt edici nitelikte sorular da vardı. Sınavda grafik, model, deney ve şemalar yoluyla öğrencilerin yorumlama, çıkarım yapma, analiz etme becerileri yoklanmıştır. Ayrıca hipotez geçerliliğinin sorgulandığı sorular soruldu. Geçen yıldan farklı olarak uzun metinlerden oluşan sorular yoktu. MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllara ait LGS sorularını düzenli çözen, konu tekrarı yapan, kavramsal bilgilere hâkim öğrencilerin daha daha az zorlananarak çözebileceği nitelikte bir sınav oldu.

UĞUR OKULLARI

MEB’E BAĞLI KALINMIŞ BİR SINAVDI

LGS’deki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak soruldu. MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve çalışma kitabı sorularıyla genel anlamda uyumlu sorulara yer verildiği gözlemlendi. Bu yıl LGS’ de Türkçe sorularının zorlayıcıydı.

METİN SORULARI DAHA AZDI

LGS Türkçe sınav soruları, MEB’in sene içinde yayımlamış olduğu örnek sorularla ve çalışma kitabı sorularıyla benzerlik gösterdi. Sorular; okuma becerisini ölçme, tablo-grafik yorumlama, metin tahlili ve şekil üzerinden tekrar şekil (görsel) yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, görsele dayalı sözel mantık yorumlama, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini sorgulama, dilbilgisi kurallarını çözümleme tarzında hazırlandı. Metin içeriklerinde “Dilimizin Zenginliği” projesi gibi güncel konulara da yer verildiği görüldü. Ayrıca bu yıl sınavda metin sorularına daha az yer verildiği göze çarptı. Bazı sorular yenilikçi, öğrencileri analitik ve çoklu düşünmeye sevk eden; öğrencinin bilişsel yeterliliğini sınayan yaratıcı tarzda hazırlandı. Görsel ve grafik yorumlama soruları ile görsele bağlı sözel mantık yorumlama soruları oldukça dikkat gerektiren ve çok iyi okunması gereken sorular olarak öne çıktı. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyuldu. Sınavın genelinde öğrencinin okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, bilgiden çıkarım yaptırmaya yönelik sorulara yer verildi. Beş altı soru oldukça dikkat gerektiren ve zorluk düzeyi çok yüksek tarzda soruldu

UZUN PARAGRAFLAR

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavda, alıntı metinlere yer verilmiş, paragraflar uzun tutulmuş, neden-sonuç ilişkisine dayalı bilgiyi yoklayan ve dikkat gerektiren, ayırt edici, eleyici nitelikte sorulara yer verildi. Bunun yanı sıra kavram bilgisi gerektiren sorular da soruldu. Ayrıca sınavda, bilgiyi yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik soruların sorulduğu da görüldü. Genel olarak bakıldığında dikkat gerektiren bir sınav olup öğrencilerin yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri ölçülmüş ve onlardan akıl yürütmeleri beklendi. Ayrıca bilgiye dayalı sorular ile de öğrencinin var olan bilgisi sorgulandı. Yıl boyunca konu eksiği bulunmayacak şekilde çalışan, bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav oldu.

BİLGİ ÖLÇÜLDÜ

LGS din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sorularının MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara benzerlik gösterdiği görüldü. Öğrencilerin sorumlu olduğu her üniteden dengeli şekilde soru soruldu. Bazı sorular sarmal nitelikte olup birden fazla kazanımı ölçtü. Sorular genel olarak kolay ve orta zorluk derecesindeydi. Dikkat gerektiren, bilgiyi ölçen paragraf soruları soruldu. Bunun yanında, çıkarım yapılması istenen öncüllü sorulara da yer verildi. Sınavda çeldiricisi yüksek bir soruya yer verildiği görüldü.

GRAFİK SORUSU SORULMADI

İngilizce soruları orta zorluk seviyesinde olup bazı soruların öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelikti. Çeldirici soru içermeyen, net sorulardan oluşan ve grafik sorularına yer verilmeyen bir sınav uygulandı. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10’uncu üniteden soru çıkmadı. Akademik yıl boyunca MEB tarafından yayınlanan örnek sorular ile karşılaştırdığımızda, okuduğunu anlama ve diyalog sorularını özümseyerek yapan öğrenciler çıkan bu soruları dikkatle okuduğunda rahatlıkla cevap verebilecek ve başarılı olacak.

GELENEK BOZULDU

Matematik dersi özelinde geçmiş yıllarla benzerlik gösteren zorluk derecesine sahip sorulara yer verildi. Adaylara oldukça basit kabul edilebilecek 6 soru, orjinallik ile klasikliği bir arada barındıran orta zorlukta 9 soru ve zor diyebileceğimiz 5 soru soruldu. Zor sorular birden fazla konuda hakimiyet gerektirirken tek soru tek kazanım mantığından uzak sorulan sorularda öne çıkan beceri ise denklem becerisiydi. Örneğin, çarpanlar katlar konusunda sorulan bilye sorusu iyi bir denklem becerisi gerektiriyordu. Eğim sorusunun içinde ise Pisagor Teoremi ve denklem kaçınılmaz olarak kullanılıyordu. Silindirin hacim bağıntısını gerektiren soruda ise yine denklem becerisi ile birlikte kareköklü sayılarda işlem yapabilme becerisi de ön plana çıkarılmıştı. Veri Analizi konusunda daire grafiği sorusu sorulmayarak LGS’nin bu konudaki geleneği bozulmuş oldu. Basit olarak nitelendirilen soruların basit bilişsel düzeyde olduğu görüldü

YORUMLAMA YETENEĞİ ÖLÇÜLDÜ

Fen bilimleri LGS sınav sorularının yıl içerisinde MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara, her ünite için hazırlanan il bazlı sorulara ve çalışma kitabındaki sorulara benzer nitelikte hazırlandığını söyleyebiliriz. Bazı sorularda soru metinlerinin uzun olduğunu görüyoruz. Sorulardaki bu uzun metinlerin çok dikkatli okunması gerekmektedir. Sorularda bilimsel deney düzeneklerinin kullanıldığı görmekteyiz. Sınavın geneline baktığımızda görsellerin yoğun olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Sorulardaki bu görsellerin iyi analiz edilmesi öğrenciyi doğru sonuca götürecek. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçtü. Fen bilimleri sınavının tamamını değerlendirdiğimizde sınavın orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.