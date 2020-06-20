Uzaktan eğitim bitti... ‘Büyük iş başardınız çocuklarım’

İlk ve ortaöğretimde 23 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim uygulamaları almıştı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini e-Okul üzerinden görebildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında devam eden uzaktan eğitim sonucunda öğrenciler birinci dönem notlarına göre değerlendirildi ve bir üst sınıfa geçirildi. Liselerde zayıfı olanlar daha sonra sorumluluk sınavlarına girmek şartıyla zayıf sayısına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçti. Liselilerin daha sonra randevuyla okullarına gidip karneleri ile takdir ve teşekkür belgelerini alabilecekleri açıklandı.

SELÇUK’TAN MESAJ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından öğrencilere “Büyük iş başardınız çocuklarım. Ne sabırdı, günlerce dışarıya çıkmadınız. Ne gayretti; televizyondan, bilgisayardan ders takip ettiniz. EBA’ya milyarlarca giriş yapıldı. Bugün karne günü. Notlar sizindir ama tüm çabanız ve sabrınız için #herkesetakdirteşekkür bizden olsun” diye seslendi.

TELAFİ AĞUSTOSTA

Telafi eğitimleri resmi okullarda 31 Ağustos’ta başlayacak. Özel okullar ise 15 Ağustos’tan sonra kendi takvimlerini oluşturarak telafi eğitimine başlayabilecekler. Uzaktan eğitim sonunda tatile giren öğrenciler yine uzaktan kep giydi.



