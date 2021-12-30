Usulca ne demek, ne anlama gelir? Usulca kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Usulca kelimesi farklı anlamlara sahip olan bir kelimedir. TDK'ya göre sessizce ve yavaşça anlamına sahip bir sözcük çeşididir. TDK'ya göre belirlenen anlamlarda kullanılması gerekiyor.

Usulca Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamı merak edilerek araştırılan çok fazla kelime türü bulunuyor. Usulca kelimesi her bireyin mutlaka kullandığı kelimelerden biridir. Usulca kelimesinin tam sözlük anlamı farklı kişilerce öğrenilmek istenebiliyor. Usulca kelimesi belirlenen doğru anlamlarda kullanılabiliyor. Usulca kelimesi, yavaşça anlamına sahiptir. Yavaşça anlamında kullanılan ve tercih edilen bir kelimedir. Usulca kelimesi yerine yavaşça sözcüğü de tercih edilebiliyor. Belirlenen anlamlarla cümle içerisinde tercih edilerek kullanılabiliyor. Çok yaygın olarak tercih edilen bir kelime olarak karşımıza çıkabiliyor.

Usulca Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Bir kelimenin en doğru anlamı TDK tarafından yayınlanıyor. Usulca kelimesinin anlamı da TDK tarafından belirlenmiştir. TDK'ya göre açıklanan doğru anlamları kişilerce öğrenilmek isteniyor. Usulca kelimesi TDK'ya göre yavaşça anlamına sahiptir. Yavaşça anlamıyla bilinen ve kullanılan bir kelimedir. TDK'nın belirlemiş olduğu anlam dışında kullanılması, cümle yapısının bozulmasına neden olacaktır.