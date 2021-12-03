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Usta kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ustanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Usta#Eş Anlamlısı
Usta kelimesinin eş anlamlısı nedir Ustanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçede yer alan kelimelerin oldukça fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı olması çeşitlilik sağlamaktadır. Bu kelimelerden bir tanesi de usta kelimesidir. Usta ne demek? Usta kelimesinin kaç tane eş anlamlı kelimesi vardır? Usta kelimesinin eş anlamlıları ile nasıl cümle kurulur? Sizler için Usta kelimesinin eş anlamlarını ve örnek cümlelerini detayları ile derledik.

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Usta kelimesinin 6 adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

 Usta Nedir?

 Usta kelimesinin anlamları arasında bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan kişi veya zanaat öğreticisi gibi anlamları bulunmaktadır. Usta kelimesi zanaatçılar için bir unvan olarak da kullanılmaktadır. Usta kelimesinin anlamları arasında becerikli, mahir ve işinin eri anlamı da bulunmaktadır.

 Usta Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

 Usta kelimesiyle aynı anlama sahip olan 6 adet kelime bulunmaktadır. Usta kelimesinin eş anlamlı kelimeleri becerikli, ehil, erbap, mahir, uzman ve üstat kelimeleridir. Cümlede geçen usta kelimesi yerine usta kelimesinin eş anlamlıları yazılırsa cümlenin anlamında bir değişme olmaz.

 Usta Kelimesine Örnek Cümleler

Bu işte usta olabilmek için yıllarımı verdim. / Bu işte becerikli olabilmek için yıllarımı verdim. / Bu işte erbap olabilmek için yıllarımı verdim. / Bu işte uzman olabilmek için yıllarımı verdim. / Bu işte üstat olabilmek için yıllarımı verdim.

Çömlek işinin ustası Ahmet abidir. / Çömlek işinin üstadı Ahmet abidir. / Çömlek işinin erbabı Ahmet abidir. / Çömlek işinin ehli Ahmet abidir.

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