Eğitime kar engeli

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Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre;

9 Şubat 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı; il ve ilçe merkezlerindeki özel ve resmi tüm okullarda eğitime ara verilecek. Karar özel anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları, Halk Eğitim Merkezleri’ni de kapsıyor.

KREŞLER DE TATİL

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinin faaliyetlerine de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün ara verildi. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı olan personel ve 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılacak.

ÇANKIRI'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Çankırı Valiliği'nin açıklamasında ise kar yağışı ve fırtına nedeniyle eğitime verilen bir günlük aranın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan kamu çalışanı ebeveynlerden 1'inin, bir gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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TUNCELİ’DE EĞİTİME VERİLEN ARA BİR GÜN UZATILDI

Tunceli'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ile 3 ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Tunceli’de, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanmadan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı il merkezi ile Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde okul tatil edildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerine kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının soğuk hava ile birlikte buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirildiğinden olası risklerin önüne geçmek amacıyla; Tunceli İl Merkezimiz ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür İlçelerimizde eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezimizde ve belirtilen ilçelerimizde kamuda çalışan hamile ve engelli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

KÜTAHYA’DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Kütahya’da kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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İLÇELERDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Lapseki Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda “Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 9 Şubat’ta eğitime bir gün ara verilmiştir” denildi.

Diğer yandan Bingöl’ün Genç ilçesinde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Genç Kaymakamlığı’nın açıklaması şöyle:

“İlçemizdeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ‘sadece’ taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz için bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.”

BURSA’NIN BÜYÜKORHAN İLÇESİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİME KAR ENGELİ

Bursa’nın yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Büyükorhan ilçesinde eğitime bir günlük ara verildi. Bursa’da etkisini sürdüren soğuk hava ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Büyükorhan Kaymakamlığı, eğitime bir günlük ara verildiğini duyurdu. İlçede, kar yağışı, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar beklendiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji verilerine göre bu gece İlçemizde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 09.02.2022 Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiş olup, kamuda çalışan hamile ve engelli vatandaşlarımız idari izinli sayılacaktır.