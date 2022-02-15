Ürün yaşam döngüsü nedir ve aşamaları nelerdir?

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Ürün yaşam döngüsü bir ürünün yaşam eğrisinin ne yönde değişim geçirdiğini üreticilere açıklayarak yeni fikirler veya ürün hakkında yeni tasarımlar gerektiğini ortaya koymaktadır.

Ürün Yaşam Döngüsü Nedir? ​​​​​​

Ürün yaşam döngüsü bir ürünün üretim aşamasından başlayarak piyasaya sürüldükten sonra ve tüketicilere ulaşmasını da ifade eden bir döngüdür. Ürün yaşam döngüsü diğer adıyla ürün yaşam eğrisi olarak da kullanılmaktadır.

Üretim koşulları, çevre koşulları, rekabet, tüketici algıları, reklam politikaları ve değişken ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak herhangi bir ürünün üretimi yapılmaktadır. Her sektörün kendine ait ürün çeşitliliği bulunması ve kendi ürünlerinin piyasada uzun süre tutunabilmesi için ürün yaşam döngüsüne bakmak gerekmektedir. Böylelikle her işletme için gerekli olan kar elde etme amacının gelişmesi ve ürünün çeşitli reklam politikaları ile marka değerini arttırması çok önemli bir faktördür.

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Bir ürünün marka değerinin olması onu üreten firmanın diğer ürün çeşitlerine de ilginin artmasını sağlaması ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle üretici veya satıcı firmalar ürünün yaşam döngüsünü önemsemektedirler.

Ürünün Yaşam Döngüsü Aşamaları Nelerdir?

Ürünlerin yaşam döngüsü 6 aşama olarak belirlenmekte ve üretilen tüm ürünler bu aşamalardan geçerek döngüsünü tamamlamaktadır.

Ürün yaşam döngüsü için ilk aşama ürün geliştirme aşamasıdır.

Ürün geliştirme; üreticilerin belirli koşulları dikkate alarak bir ürünü piyasaya sürmek için başlattıkları ilk aşama olarak bilinmektedir. Bu aşamada üretilecek ürün piyasada hiç olmayan yepyeni bir tasarım ise onun için araştırma ve geliştirme çalışmalarının tamamlanması ve gerekli belgelerin hazırlanması bu aşamada gerçekleşmektedir.

İkinci ürün yaşam döngüsü aşaması ise ürünün piyasaya tanıtılması aşamasıdır.

Ürünün piyasaya tanıtılması; ürün bu aşamada oluşturulmuş ve tüketiciler için gerekli hedef kitle seçilerek ürünün tanıtım çalışmaları yapılmaktadır. Reklam ve promosyon çalışmaları bu aşamada başlayarak ürünün tüm döngüsünde ara ara kullanılmaktadır.

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Üçüncü yaşa döngüsü aşaması ise pazar payı elde etme ve büyüme aşamasıdır.

Pazar payı alma ve büyüme aşaması; bu aşamada ürün nihai tüketiciler tarafından tanınmış ve tüketilmeye başlanmıştır. Bu aşamada ürünün kendi pazarında bir yer edinme ve büyüme amaçları yerine gelmesi sağlanmaktadır.

Dördüncü ürün yaşam döngüsü aşaması ise zirve aşaması olarak bilinmektedir.

Zirve aşaması; ürünün satılışında en üst noktaya ulaşıldığı seviye olarak bilinmektedir. Bu aşamada en yüksek kar elde edilirken pazarda büyümek de sağlanmaktadır.

Beşinci ürün yaşam döngüsü aşaması ise pazarda doygunluk olarak bilinmektedir.

Pazarda doygunluk aşaması; bu aşamada ürün ulaştığı en üst seviyeden aşağıya doğru bir eğri ile düşmektedir. Pazarda ürün artık belirli bir yer edinmiş ve rekabet koşullar oluşmuş ve tüketiciler ürüne doyum elde etmişlerdir.

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Altıncı ürün yaşam döngüsü aşaması ise düşüşe geçme olarak bilinmektedir.

Düşüşe geçme aşaması; bu aşamada ürün talep miktarında azalma veya sabit kalmanın düşüşe geçmesi görülmektedir. Ürünün düşüşe geçmesi aşamasında üreticiler bu ürün için gerekli kar payını elde ederek üretilen ürünü farklı eklentiler ile tekrar yenilemektedirler.

Her ürü belirli bir yaşam döngüsünden geçerek piyasada kalır veya üretimi durdurarak farklı ürün seçilerek devam edilir.

İşletmeler için ürün döngüsü aşamaları karlılık aşamalarını da beraberinde getirdiği için ürün yaşam döngüsü takip edilmektedir.