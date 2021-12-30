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Uruk ne demek, ne anlama gelir? Uruk kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Uruk ne demek, ne anlama gelir Uruk kelimesinin TDK sözlük anlamı

Herkesin karşılaştığı uruk kelimesinin anlamı çok merak ediliyor. Uruk kelimesini gören kişiler, anlamı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sözlüklere bakarak uruk kelimesinin anlamını öğrenmek isteyen çok fazla kişi bulunuyor. Anlamı merak edilerek araştırılan uruk kelimesinin TDK karşılığı da merak ediliyor. Uruk ne demek, ne anlama gelir? Uruk kelimesinin TDK sözlük anlamını sizler için derledik.

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Uruk kelimesinin TDK'da bir anlamı bulunuyor. Uruk kelimesi TDK tarafından, soy ve sülale anlamına sahiptir. Soy anlamında kullanılan anlamlı kelime çeşitleri arasında bulunuyor.

 Uruk Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlamı araştırılan uruk kelimesi, duyulan bir kelimedir. İlk defa uruk kelimesini duyan her birey, anlamı hakkında tahmin yürütebiliyor. Hangi anlamda kullanıldığı ise, oldukça merak ediliyor. Uruk sözcüğünü araştıran bireyler, bilgi toplayarak kendini geliştirmek istiyor. Merak edilen uruk kelimesi, soy anlamına sahiptir. Soy anlamında kullanılan bir kelimedir. Günümüzde her alanda uruk kelimesini görmek mümkündür.

 Uruk Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Anlamı bilinmeyen kelimeler genellikle TDK'da detaylarıyla araştırılıyor. TDK her kelimeyi analiz ederek kelimelerin sahip olduğu anlamları doğru olarak paylaşıyor. Uruk kelimesi de, TDK'nın ele aldığı kelimelerden biridir. Hangi anlamda kullanılacağı konusunda gerekli bilgileri paylaşıyor. Uruk kelimesi TDK'ya göre soy anlamındadır. Soy ve sülale kelimeleri, uruk sözcüğünün sözlük anlamlarıdır. Sözlük anlamları doğrudan olarak uruk kelimesini gösteriyor. Uruk kelimesi de, sülale anlamında tercih ediliyor.

 

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