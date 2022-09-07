Üniversiteyi kazananlara adım adım burs rehberi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra pek çok devlet kurumu ile vakıf, dernek ve sivil toplum örgütü de öğrencilere burs imkânı sağlayacak.

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KYK BURSUNDA KASIM AYI BEKLENİYOR

Kredive Yurtlar Genel Müdürlüğü, yurtiçinde ve yurtdışında öğrenim gören öğrencilere geri ödemesiz burs fırsatı sunuyor. Burs başarı ya da ihtiyaç kriterlerine göre belirleniyor. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin faydalanabildiği burslardan en yüksek olan YKS’de puan türüne göre ilk 100’e girme başarısı gösterenlere veriliyor. KYK burs başvurularının bu yıl ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Burs artışları ocak ayında gerçekleştiriliyor. Mevcut burs miktarları ise; önlisans ve lisans öğrencileri için 850 TL, yüksek lisans için 1750 TL doktora ve ilk yüze girme başarısı gösteren öğrenciler için 2 bin 550 TL olarak uygulanıyor.

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Başvurular; KYK Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden ya da e-Devlet üzerinden yapılıyor. KYK burslarında şehit ve gazi yakınlarına, yüzde 50’nin üzerinde engeli olanlara, anne-babası vefat edenlere veamatör milli sporculara öncelik hakkı tanınıyor.

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TÜBİTAK BURSU 5 BİN 250 TL’Yİ BULUYOR

TÜBİTAK, YKS sonucuna göre sayısal bölümler için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler için TYT puan türünde ilk 25 bine giren öğrencilere BİDEB 2205-Lisans Bursu veriyor. 24 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında başvurusu yapılacak bursla öğrencilere aylıkbin 600 ile 5 bin 250 TL arasında destek sağlanıyor.

TEV İÇİN SON GÜN 2 EKİM

Türk Eğitim Vakfılisans, yüksek lisans, doktora ve üstün başarı bursları veriyor. Üniversite öğrencileri için geçtiğimiz yıl800 TL olan burs, bu yıl bin 325 TL oldu. Yüksek lisans bursu bin 200 TL olarak belirlenirken, doktora ve üstün başarı bursu ise 2 bin 650 lirayı buluyor. Öğrenciler 12 Eylül-2 Ekim arasında başvuru yapabilecekler.

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ÇYDD BURSU SADECE YURTİÇİNDE

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına kayıt olan öğrencilere burs veriyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle KKTC’de okuyanlara burs vermiyor. Aylık 450 TL’lik bursu almak isteyenlerin başvurularını 12 Eylül-30 Eylül arasında yapması gerekiyor.

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HUKUKA ÖZEL BURS

Türkiye’nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu adına her yıl hukuk bursu veriliyor. Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği, ayrıca lisans ve yüksek lisans programlarında birçok öğrenciye de 700 TL’ye varan aylık eğitim desteği sağlıyor. Başvurular 20 Eylül’e kadar yapılabilecek.

DOKUZ AY ÖDENİYOR

Cerenler Eğitim ve Dayanışma Vakfı, burs başvurularını 30 Eylül’e kadar alacak. Tüm eğitim programları için aylık 1500 TL verilecek. Burslar, ekim-haziran ayları arasında 9 ay ödeniyor.

14 ÜNİVERSİTEYE ÖZEL BURS

İstanbul Sanayi Odası Vakfı, Galatasaray ve Boğaziçi’nin de aralarında bulunduğu 14 üniversitede öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Başvurular 30 Eylül’e kadar sürecek.

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KIZ ÇOCUKLARI EĞİTİM DERNEĞİ

Kız Çocukları Eğitim Derneği Bursu sadece kadın lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine veriliyor. Aylık 1000 TL olarak ödenen burstan faydalanabilmek için 15 Eylül’e kadar başvuru yapmak gerekiyor.

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİ DE KAPSIYOR

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Bursu, sadece İstanbul ve Ankara’da okuyan öğrencilere veriliyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu burstan yararlanabiliyor. Geri ödemesiz burstan faydalanmak isteyenler 16 Eylül’e kadar başvuru yapabilecek.

ANADOLU VAKFI’NDAN BİN ÖĞRENCİYE...

Anadolu Vakfı, 1000 öğrenciye aylık 1050 TL burs verecek. 30 Eylül’e kadar sürecek başvuruları devlet okullarına ve yüzde 100 burslu vakıf üniversitelerine kayıt yaptıranlar yapabilecek.

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TGV BURSLARINDA YAŞ SINIRI VAR

Toplum Gönüllüleri Vakfı , 18-24 yaş arasında ve vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyan öğrencilere aylık 400 TL geri ödemesiz burs desteği sağlıyor. Başvurular 16 Eylül’de son bulacak. Bursa hak kazananlara 9 ay ödeme yapılıyor.