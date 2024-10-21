‘Üniversiteye yapay zeka ile hazırlanacaklar’

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen yapay zeka destekli MEBİ platformu ile lise öğrencileri, üniversiteye hazırlık süreçlerini hedeflerine göre şekillendirebilecek. Ayrıca öğrenme süreçlerinin tamamen kişiselleştirilebildiği bu platformla ortaöğretim kademesindeki tüm öğrenciler, bulundukları yer ve koşullardan bağımsız eşit eğitim imkanına sahip olabilecek. ‘MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu Tanıtım Programı’na katılan Bakan Tekin, eğitim öğretim ortamlarını hem fiziki hem de içerik olarak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilecek bir alt yapıya kavuşturmak istediklerini söyledi. Bakan Tekin hayata geçirilen MEBİ platformu ile üniversiteye hazırlanan öğrencilerin farklı bir kaynağa ihtiyaç duymayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

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EN ÜCRA KÖŞEDEKİ OKULDA BİLE İNTERNET VAR

“Dünya genelinde eğitimde örnek alınan ülkeler ne yapıyorsa biz de onu yaptık. Tüm okullarımız fiziki olarak dört dörtlük bir yapıya dönüştü. Ayrıca teknolojik alt yapımızı da geliştiriyoruz. Ülkenin en ücra köşesindeki okullarımızda dahi internet altyapısı ve erişimi var. Sınıflarımızın tamamında etkileşimli tahta bulunuyor. Diğer yandan Birleşmiş Milletlerin raporuna göre, dünyada tüm sınıflarında akıllı tahta olan tek ülkeyiz.

YARDIMCI KAYNAKLARDA MEB ONAYI YOK

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler, MEB’in paylaştığı kaynakların dışında başka yardımcı kaynaklara başvuruyordu. Ancak bu kaynaklar sıkıntılı çünkü onların hiçbirinde Bakanlık onayı yok. Yani o kitaplar MEB tarafından incelenmediği için sınav konusunda öğrencilere destek olmayabilir hatta yanlış yönlendirebilir. Ayrıca merdiven altı kurslardaki öğretmenlerle Bakanlığa bağlı okullarda çalışan öğretmenlerimiz kıyaslanamaz. Üniversiteye hazırlık anlamında en doğru bilgiyi okullarımızdaki öğretmenlerimiz verebilir.

ÖĞRENCİLERE YENİ ÇALIŞMA ORTAMI

Diğer yandan liseye giriş sınavını MEB, üniversiteye giriş sınavını da ÖSYM yapıyor. Üniversite sınavında sorulacak soruların müfredattaki karşılığı hakkında ÖSYM ile sürekli görüşüyoruz. Yani bu sınavları bizler yapıyoruz. Bu nedenle öğrencilerin hazırlık sürecinde başka kaynaklara ihtiyaç duymayacağı yeni bir çalışma ortamı yapalım istedik. MEBİ, yapay zekayla geliştirilmiş bir model. 10,11 ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz bu platformu yoğun bir şekilde kullanabilir.”