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Üniversitelinin yemek faturası

#Üniversite#Yemek#Ücret
Üniversitelinin yemek faturası

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1.5 yıllık aranın ardından 13 Eylül’den itibaren üniversiteler yeniden yüz yüze eğitimle açılmaya başladı.

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Ekim ayının sonlarına doğru Türkiye’de bütün üniversiteler açılmış olacak ve öğrenciler yarı zamanlı da olsa kampüse dönecek. Döndüklerinde her şeyi bıraktıkları gibi bulmayı umut eden öğrencilerin isteklerinin başında yemekhane ücretlerine zam gelmemiş olması yer alıyor.

Kimi üniversite yeni döneme zamlı yemek fiyatlarıyla başlarken kimi üniversite eski fiyattan şaşmadı. Yemeklerin kalorilerini de hesaplayıp öğrencilerle paylaşan devlet üniversiteleri, 4-5 çeşit yemek için ortalama 2 lira alıyor. Bazı üniversitelerde yemek ücretleri 6.5 liraya kadar çıkabiliyor.

Zamlar çoğu zaman tepkiye neden olsa da yemek ücretleri öğrencilerin bütçeleri düşünülerek oluşturuluyor. Yurt, eğitim, ulaşım gibi masrafları karşılamakta zorlanan öğrenciler, en ucuz yemeği ise kendi üniversitelerinde bulabiliyorlar. Bazı üniversitelerin yemek ücretleri şöyle:

Üniversitelinin yemek faturası

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#Üniversite#Yemek#Ücret